В Минобороны назвали методы США по дестабилизации России

Американская корпорация RAND подготовила доклад с указанием необходимых методов давления на Россию с целью ее дестабилизации, сообщил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

RAND выполняет функции стратегического исследовательского центра для правительства США. Эксперты корпорации посоветовали Вашингтону активно использовать Украину и Сирию для воздействия на Россию.

В частности, США продолжат поставки на оружия Киеву и усилят поддержку сирийских группировок, выступающих против правительства Башара Асада.

Кроме того, Вашингтон попытается убрать российских военных из Приднестровья и будет выстраивать "дестабилизирующую дугу" от Черного моря до Прибалтики, а также постарается сыграть на противоречиях Азербайджана и Армении.

"Для них приоритетной и дебютной схемой является Украина, они активно начинают смотреть на Кавказ, они держат в фокусе Белоруссию, Сирию они будут продолжать ворошить", - сказал Ильницкий в эфире телеканала "Звезда".

Также в докладе предлагается стимулировать миграцию молодежи и квалифицированных кадров из РФ. По словам Ильницкого, Москва должна усилить борьбу за умы и укреплять образование, так как это уже вопрос национальной безопасности.

28 мая cпецпредставитель США по Украине Курт Волкер подтвердил, что Вашингтон продолжит поставлять вооружение Киеву.