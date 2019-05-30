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30.05.2019
bmpd.livejournal.com

Десантно-штурмовые катера для итальянского универсального десантного корабля Trieste

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Подразделение Baglietto Navy известной итальянской судостроительной компании Baglietto (Специя) сообщило, что получило контракт итальянского судостроительного объединения Fincantieri на поставку двух скоростных десантно-штурмовых катеров проекта Baglietto FFC15 для строящегося для ВМС Италии универсального десантного корабля (УДК) L 9890 Trieste, спущенного на воду 25 мая 2019 года.

Проектное изображение десантно-штурмового катера проекта Baglietto FFC15 в исполнении для строящегося для ВМС Италии универсального десантного корабля Trieste (с) Baglietto Navy

Контракт для Baglietto Navy, по данным итальянских СМИ, был выдан в декабре 2018 года. Контракт предусматривает постройку двух десантно-штурмовых катеров проекта Baglietto FFC15, которые будут постоянно размещаться на УДК Trieste на шлюпбалках быстрого спуска и подъема по левому борту. Катера FFC15 предназначены для высадки разведывательных или штурмовых групп или для обкспечения действий сил специального назначения. Также катера FFC15 будут привлекаться для противодиверсионной обороны УДК и использоваться в качестве досмотровых катеров.

Катера FFC15 являются вариантом уже некоторое время продвигаемых Baglietto Navy многоцелевых катеров проекта MNI 15, предлагаемых для гражданского, парамилитарного и военного применения. Прототип катера FFC15 был построен Baglietto Navy в 2016 году. Хотя катера проекта MNI 15 /FFC15 имеют алюминиевую конструкцию, однако, согласно Baglietto Navy, катера для УДК Trieste будут выполнены цельнокомпозитными, с внедрением локальной противопульной защиты. Вместимость заказанных катеров составит 22 десантника, экипаж три человека. Наибольшая длина 15,83 м, ширина 3,6 м, осадка 0,75 м. Два дизельных двигателя мощностью по 800 л.с. позволят развивать скорость до 40 узлов. Катера будут вооружены 12,7-мм дистанционно управляемой пулеметной установкой и минимум двумя пулеметами на ручных турелях.

Компания Baglietto была основана в 1854 году и имеет признанную мировую репутацию строителя моторных катеров и яхт. Ранее (в период двух мировых войн) Baglietto была ведущим проектантом и строителем известных итальянских торпедных катеров MAS.

Проектное изображение десантно-штурмового катера проекта Baglietto FFC15 в исполнении для строящегося для ВМС Италии универсального десантного корабля Trieste (с) Baglietto Navy

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Компании
Fincantieri
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