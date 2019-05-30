Испытания комплекса для частного космического туризма в РФ начнутся в 2024-2025 годах

Гендиректор "КосмоКурса" Павел Пушкин отметил, что перед первым пилотируемым запуском суборбитального комплекса потребуется совершить более 30 автономных полетов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Первые испытания российской спускаемой капсулы для частного космического туризма вместе с ракетой планируются в 2024-2025 годах. Об этом ТАСС сообщил в среду генеральный директор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин.

"В 2023 году будут автономные полеты капсулы <…> Вместе с ракетой где-то в 2024 году: ракета должна в 2024 году начать автономные испытания, в конце 2024-2025 годах должны начаться комплексные", - отметил Пушкин.

По словам гендиректора "КосмоКурса", перед первым пилотируемым запуском суборбитального комплекса потребуется совершить более 30 автономных полетов. При этом спускаемых капсул и ракет будет изготовлено меньше.

"Понадобится не 30 изделий, а несколько изделий для отработки, где мы будем в том числе устранять замечания, которые будут появляться", - пояснил глава компании-разработчика.

Ранее Пушкин сообщил ТАСС, что каждый российский космический аппарат для суборбитальных туристических полетов планируют запускать около 12 раз, при этом некоторые элементы могут иметь большую кратность использования. Предполагается, что на борту спускаемой капсулы будут находиться шесть туристов и инструктор. Для возвращения корабля на землю компания собирается использовать 16 двигателей.

"КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов. Предполагается, что экипаж совершит 15-минутный полет на высоту около 200 км. Для запуска своих кораблей компания собирается построить собственный космодром в Нижегородской области. Первый пилотируемый полет планируется на 2025 г.