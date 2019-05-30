Стали известны сроки первого полета российского ударного беспилотника "Охотник"
В авиастроительной отрасли рассказали, когда российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" совершит первый полет.
По словам источника в авиастроительной отрасли, российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые совершит полноценный полет в рамках проведения заводских испытаний на аэродроме Новосибирского авиазавода. Это произойдет летом, предварительно, в июле – августе, передает ТАСС.
"Продолжительность полета будет небольшой – максимум несколько десятков минут", – сообщил источник, уточнив, что полет будет выполнен беспилотником автономно, в соответствии с полетным заданием, заложенным в бортовой компьютер.
При этом источник отметил, что "в случае необходимости задание может корректироваться по командам с земли".
Ранее стало известно, что беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
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Антон Никитин
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