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30.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

Стали известны сроки первого полета российского ударного беспилотника "Охотник"

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Источник изображения: instagram.com/fighter_bomber_

В авиастроительной отрасли рассказали, когда российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" совершит первый полет.

По словам источника в авиастроительной отрасли, российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые совершит полноценный полет в рамках проведения заводских испытаний на аэродроме Новосибирского авиазавода. Это произойдет летом, предварительно, в июле – августе, передает ТАСС.

"Продолжительность полета будет небольшой – максимум несколько десятков минут", – сообщил источник, уточнив, что полет будет выполнен беспилотником автономно, в соответствии с полетным заданием, заложенным в бортовой компьютер.

При этом источник отметил, что "в случае необходимости задание может корректироваться по командам с земли".

Ранее стало известно, что беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, на что может быть способен новый российский БПЛА.


Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
ИТ
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