США продолжат поставлять оружие на Украину
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Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер 28 мая заявил, что Вашингтон продолжит поставлять вооружение Киеву.
По его словам, Украина имеет полное право на самооборону, поэтому Штаты готовы работать с ней "так же, как и с другими странами в мире".
Кроме этого, американские власти будут консультироваться с Киевом по поводу будущих поставок оружия.
18 мая сообщалось, что власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.
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