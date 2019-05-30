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30.05.2019
ТАСС

Источник: первый полет тяжелого стелс-беспилотника "Охотник" запланирован на июль-август

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Источник изображения: © Виталий Тимкив/ТАСС

Длительность полета составит несколько десятков минут

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Первый полет российского тяжелого ударного беспилотника "Охотник" должен состояться в июле или августе текущего года. Планируется, что длительность полета составит несколько десятков минут, он пройдет на территории аэродрома Новосибирского авиационного завода имени Чкалова, сообщил в среду ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

"Беспилотный аппарат "Охотник" в рамках заводских испытаний впервые совершит полноценный полет на аэродроме Новосибирского авиазавода летом текущего года, предварительно, в июле - августе. Продолжительность полета будет небольшой - максимум несколько десятков минут", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что полет будет выполнен беспилотником автономно, в соответствии с полетным заданием, заложенным в бортовой компьютер. "Однако в случае необходимости задание может корректироваться по командам с земли", - уточнил источник, не раскрыв программу планирующегося полета.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Весной "Охотник" выполнил на полосе Новосибирского авиационного завода серию предварительных испытаний, так называемых подскоков. Аппарат разгонялся по взлетной полосе, поднимался в воздух на несколько метров и сразу совершал посадку. Источники в авиастроительной отрасли тогда подчеркивали, что данные тесты не являлись полетом, хотя беспилотник и отрывался на несколько секунд от земли.

"Охотник" выполнен с применением технологии стелс и имеет аэродинамическую схему "летающее крыло". Вес машины составляет около 20 тонн, расчетная скорость полета - до 1000 км/ч. Аппарат оснащен реактивным двигателем.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
Компании
НАЗ Чкалова
Проекты
БПЛА
ИТ
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