Войти
30.05.2019
Известия.ru

В бой идут "старики": истребители вооружат ракетами для дуэлей

822
5
-1
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Ракетам класса "воздух-воздух" Р-27 дадут вторую жизнь. Этот боеприпас разрабатывался для уничтожения пилотируемых самолетов в маневренном бою и на сегодняшний день значительно устарел. Поэтому недавно ракета была доработана с применением современных технологий, став универсальным высокоточным оружием средней дальности. Теперь Р-27 способна поражать сложные цели, в том числе крылатые ракеты, беспилотники и самолеты пятого поколения. Ее применение обеспечит российским истребителям превосходство в дуэльных боях, уверены эксперты.

Ракетам класса "воздух-воздух" Р-27 дадут вторую жизнь. Этот боеприпас разрабатывался для уничтожения пилотируемых самолетов в маневренном бою и на сегодняшний день значительно устарел. Поэтому недавно ракета была доработана с применением современных технологий, став универсальным высокоточным оружием средней дальности. Теперь Р-27 способна поражать сложные цели, в том числе крылатые ракеты, беспилотники и самолеты пятого поколения. Ее применение обеспечит российским истребителям превосходство в дуэльных боях, уверены эксперты.

Первая серийная партия обновленных ракет поступит на вооружение Воздушно-космических сил до конца нынешнего года, рассказали "Известиям" несколько источников в Минобороны. Первые образцы модернизированных ракет были испытаны во время операции в Сирии на истребителях Су-30СМ и Су-35. Основными современными самолетами-носителями Р-27 станут именно эти крылатые машины. Их также можно будет использовать на Су-27, Су-33, Су-34 и МиГ-29, отметили собеседники в военном ведомстве.

Когда-то Р-27 значительно опередила свое время, заявил "Известиям" бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко. Именно поэтому ракета по-прежнему остается на вооружении.

— В ней заложен хороший потенциал, у ракеты удачная конструкция, боезаряд срабатывает надежно. Головку самонаведения можно доработать с учетом современных технологий, что значительно улучшит точность. А после увеличения энергоемкости пуска ракета станет дальнобойнее, — считает Валерий Горбенко.

Ракета получит обновленную систему управления и наведения. Современная электроника значительно облегчает прицеливание, что позволяет летчику больше внимания уделять пилотированию самолета. Наведение производится в автоматическом режиме по радиоизлучению. Предусмотрен и полуавтоматический режим — в таком случае летчик будет маркировать цель.

Кроме того, для ракеты разработан новый топливный заряд, что даст боеприпасу повышенный энергетический потенциал. Модернизированная Р-27 сможет сбивать крылатые ракеты и самолеты пятого поколения.

Модернизацию пройдут и ракеты серий Р-27П и Р-27Р — они предназначены для поражения воздушных целей в любое время дня и ночи в сложных метеоусловиях. Их можно применять и во время воздушного боя, когда самолет противника маневрирует и ставит активные помехи радарам, прикрывая тем самым свои действия. Р-27Р — ракета средней дальности с системой управления инерциального типа. В систему наведения входит полуактивный радиолокационный блок, активирующийся на финише полета.

Головка самонаведения Р-27П1 включает в себя комбинацию активной радиолокации и систему инерционной коррекции. Эти узлы активируются поочередно в зависимости от фазы полета. Целеуказания ракета получает от радиолокаторов самолета-носителя или наземных РЛС. Система управления работает по принципу "пустил-забыл" с обеспечением информационной скрытности атаки.

Длина ракет превышает 4700 мм, стартовый вес — до 350 кг, они оснащены твердотопливным двигателем и фугасной боевой частью с 39 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность пуска — 110 км.

— ВКС получат большое количество обновленных ракет класса "воздух-воздух" за короткое время, — рассказал "Известиям" военный эксперт Антон Лавров. — Р-27 — это основные ракеты российской авиации, в свое время их было произведено большое количество. Современные технологии позволяют усовершенствовать эту ракету и сделать ее эффективным средством поражения.

Благодаря своим конструктивным особенностям Р-27 существенно превосходит по характеристикам американскую управляемую ракету AIM-7 Sparrow и сопоставима по летным показателям с новейшими образцами реактивного боеприпаса AIM-120C.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
AMRAAM
МиГ-29
Р-27(Э)П1
Су-27
Су-30
Су-33
Су-34
Су-35
Проекты
БПЛА
Похожие новости
20.02.2019
Небесные бастионы
01.10.2018
Боевое крещение Сирией. О каком российском оружии узнал весь мир
30.07.2018
Ягодки опять: почему самолеты холодной войны всё еще в ходу
12.09.2017
Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
28.09.2011
Против одних – сверхизбыточно, против других – абсолютно недостаточно
5 комментариев
№1
30.05.2019 10:20
У нас так плохо с производством современных ракет средней дальности В-В, что приходится заниматься такими извращениями?!
0
Сообщить
№2
30.05.2019 11:16
Пишут что индийцы и Р-77 недовольны.

https://www.mk.ru/amp/politics/2019/05/29/indiya-otkazhetsya-ot-istrebiteley-rossiyskogo-proizvodstva-podvela-dalnost-porazheniya.html
0
Сообщить
№3
30.05.2019 11:48
Новость какая то ни о чём, к тому же с фактическими ошибками. Р-27П1 ракета с пассивной ГСН, наводящейся на авиационные РЛС противника.

Если уж модернизировать с заменой двигателя  и ГСН на более современные, то "энергетические" Р-27ЭР, Р-27ЭП1 и Р-27ЭТ с изначально увеличенной дальностью полёта.

Наибольший интерес при этом представляет доработка ракеты Р-27ЭТ с установкой системы управления обеспечивающей захват самолёта ИК ГСН уже после пуска, на траектории полёта (чего нет на Р-27ЭТ) и ракеты Р-27ЭП1 с установкой модифицированной активно-пассивной ГСН 9Б-1103М-200ПС с активно-пассивной антенной увеличенного диаметра.
0
Сообщить
№4
30.05.2019 12:06
Цитата, АлександрА сообщ. №3
Новость какая то ни о чём,
В статье по этому поводу на top war  вообще пишут, что начнется СЕРИЙНОЕ  производство новых Р-27.
0
Сообщить
№5
30.05.2019 12:41
Цитата, beka1 сообщ. №4
В статье по этому поводу на top war  вообще пишут, что начнется СЕРИЙНОЕ  производство новых Р-27

Ракеты имеют модульную конструкцию позволяющую легко заменить РДТТ и приборный отсек с автопилотом и ГСН. В статье Рябова тоже сплошные гадания. Автор дописался до того что  модернизированными ракетамм Р-27 будут вооружены истребители Су-57, хотя ракеты этого семейства из за габаритов рулей и оперения не подходят для размещения во внутренних отсеках, и вряд ли тут что то изменится.

Как я уже писал модернизация собственно Р-27Р и Р-27П1 особого смысла не имеет. Из за высокого сопротивления имеющих большую площадь и размах рулей и оперения даже новый РДТТ им не поможет сравняться по дальности скажем с AIM-120D.

Другое дело "энергетические" версии. Современный двухимпульсный РДТТ видимо может дотянуть максимальную эффективную дальность пуска этих ракет до 200+ км. Конечно же вместо полуактивной и пассивной радиолокационной ГСН нужна современная активно-пассивная.

Жаль что видимо не будут модернизированы ракеты с ТГСН. Во всяком случае упоминаний о Р-27Т и Р-27ЭТ нет.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.05 19:34
  • 2
Бразилия начала операцию "Кураре X" у границы с Венесуэлой
  • 30.05 19:28
  • 5
ВВС Индии намерены приобрести самолеты ДРЛОиУ на базе A-330
  • 30.05 19:27
  • 1
Россия за пять лет передала Таджикистану оружия на 122 млн. долларов
  • 30.05 19:00
  • 106
Объяснен провал в создании российского RQ-4 Global Hawk
  • 30.05 18:35
  • 10
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 30.05 17:34
  • 26
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 30.05 17:30
  • 1
В США объяснили лунный провал СССР
  • 30.05 17:27
  • 8
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 30.05 17:13
  • 2
Кабмин одобрил продление соглашения о научном сотрудничестве с Евросоюзом
  • 30.05 16:46
  • 55
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 30.05 16:25
  • 4
Заявлено об уничтожении израильской авиацией ЗСУ "Шилка" сирийской армии
  • 30.05 16:19
  • 65
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 30.05 16:01
  • 7
Как массовая закупка Су-57 повлияет на противостояние с НАТО
  • 30.05 15:16
  • 71
Полет до третьего "козла"
  • 30.05 15:12
  • 67
Yatagan: ракетой из подствольника