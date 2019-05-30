Камчатский капкан: на полуострове установят новые разведсистемы

На Камчатке появятся специальные радиолокаторы и разведывательные системы для слежения за морскими целями. Эта техника позволит обнаруживать плавсредства, выявлять использование радиосвязи и попытки обмена информацией по закрытым системам управления. Все новое оборудование можно быстро передислоцировать, развернув посты в любой точке полуострова. Комплексы позволят контролировать все камчатское побережье и прилегающую морскую акваторию, при необходимости усиливая контроль за тем или иным их сектором.

На Камчатке появятся специальные радиолокаторы и разведывательные системы для слежения за морскими целями. Эта техника позволит обнаруживать плавсредства, выявлять использование радиосвязи и попытки обмена информацией по закрытым системам управления. Все новое оборудование можно быстро передислоцировать, развернув посты в любой точке полуострова. Комплексы позволят контролировать все камчатское побережье и прилегающую морскую акваторию, при необходимости усиливая контроль за тем или иным их сектором.

Системы слежения способны обнаружить даже небольшие и скоростные лодки, что исключит действия на побережье диверсионных групп вероятного противника, доставленного с помощью субмарин. Тактико-технические характеристики и название оборудования пока не разглашаются, сообщили "Известиям" в Минобороны.

Крепость на Востоке

На Камчатке фактически создается "крепость", как обозначают ее согласно доктрине НАТО А2АD (anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра). То есть противник, если и сможет прорваться в охраняемую зону, понесет неприемлемые для себя потери как в технике, так и в живой силе.

Примером таких зон, созданных российской стороной, сегодня могут служить Крым, Калининградская область и район авиабазы в сирийском Хмеймиме, отметил военный эксперт Антон Лавров.

— Они должны быть недоступны для действий авиации и флота вероятного противника, — пояснил он "Известиям". — Над такой территорией создаются эшелонированный зонтик ПВО, который предотвращает любые действия авиации. Обязательная составляющая в прибрежных районах — береговые ракетные комплексы, которые не подпускают к суше корабли. В итоге и получается настоящая крепость, к которой нельзя подойти или подлететь на определенное расстояние. Радиус такой зоны ограничивается дальностью действия противокорабельных и зенитных ракет.

Так, радиус зоны в Хмеймиме равен дальности действия зенитных систем С-400. О том, насколько он эффективен, может говорить тот факт, что самолеты других стран к базе не приближаются, отметил Антон Лавров.

Для обороны Камчатки очень важна авиационная составляющая. Вблизи полуострова нет военных баз вероятного противника, что позволяет серьезно расширить радиус зоны обороны благодаря проведению авиаразведки на дальних подступах.

Береговая оборона

В настоящее время "хребтом" береговой обороны считаются БРАВ — береговые ракетно-артиллерийские войска. К 2021 году они должны быть перевооружены на современные БРК — "Бастион" и "Бал". В обновленных бригадах планируется создание трех-пяти дивизионов с "Бастионами" и одного-двух — с "Балами".

"Бастион" способен поражать цели на расстоянии до 500 км. В боекомплект этих БРК входят новые сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс", с которыми бессильна бороться любая современная система ПВО. Расширяют возможности этих комплексов беспилотники "Орлан-10", а также самолеты и вертолеты, которые обнаруживают и "подсвечивают" цели на дальних подступах. Опыт операции в Сирии показал, что "Бастионы" хорошо справляются с уничтожением так называемых "ограниченно подвижных" целей — пунктов управления, РЛС и артиллерийских батарей.

БРК "Бал" — оружие ближней зоны. Они предназначены для контроля прибрежных зон, проливов и акватории вокруг военно-морских баз. Комплекс способен поражать цели на расстоянии до 260 км.

Оба комплекса уже поставлены на Дальний Восток. В частности, на Камчатке в 520-й бригаде есть, как минимум, два дивизиона с "Бастионами", и соединение ожидает поставки еще нескольких.

Оборона Камчатского полуострова в постсоветское время была частично оголена, отметил бывший начальник международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

— Сейчас ликвидируются "дыры", возникшие в 1990-е, — рассказал он "Известиям". — Восстанавливается инфраструктура и группировки, которые отвечали за это направление. Там много объектов, которые требуют прикрытия: например, база атомных подводных лодок в Вилючинске. Может расположиться там и "оружие возмездия" — "Посейдоны".

БРАВ и ПВО действуют в тесном контакте со средствами радиоэлектронной борьбы. Сейчас на Камчатке развернута система РЭБ "Мурманск-БН", которая способна создавать помехи в коротковолновом (КВ) диапазоне. Она предназначена, чтобы глушить работу комплексов связи, навигации и управления кораблями, субмаринами и самолетами. В среднем радиус ее действия составляет около 5 тыс. км, а при благоприятных атмосферных условиях он достигает восьми тыс. км. По этим показателям новый комплекс в несколько раз превосходит все существующие в мире аналоги. "Мурманск-БН" отлично дополняет средства ПВО и БРАВ на Камчатке, считают военные эксперты.