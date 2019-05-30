В 2020 году планируется заключение контракта на 114 вертолетов Ка-52М

Как сообщило 28 мая.2019 года информационное агентство ТАСС, Министерство обороны Российской Федерации в 2020 году планирует заключить контракт на закупку 114 модернизированных боевых вертолетов Ка-52М. Об этом сообщил заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко журналистам во вторник в ходе посещения авиационного завода "Прогресс" в Приморском крае.

Боевые вертолеты Ка-52 из состава 18-й бригады армейской авиации Восточного военного округа на аэродроме Хабаровск, 2018 год (с) ТАСС

"Рассчитываем уже в следующем году заключить новый контракт на 114 модернизированных вертолётов Как-52М", - сказал А. Криворучко.

Как уточнил Криворучко, модернизированная версия вертолета Ка-52 "Аллигатор" - Ка-52М - будет создана к 2022 году. В рамках опытно-конструкторских работ будет учтен сирийский опыт, вертолет получит новые системы электроснабжения и обнаружения целей, повысится защищенность машины, увеличится дальность применения авиационных средств поражения.

Также Алексей Криворучко во время посещения ААК "Прогресс" сообщил, что "сейчас заводом выполняется длительный госконтракт на поставку разведывательно-ударных вертолетов Ка-52. До 2022 года ожидаем получить еще 30 машин, в том числе 8 вертолётов до конца текущего года".