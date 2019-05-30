В России ликвидируют единственный производитель спецустройств для нужд Минобороны

Речь идет о заводе "Лентеплоприбор"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. ОАО "Завод "Лентеплоприбор", которое является единственным в России производителем программно-временных микроэлектронных устройств УВПМ-1 для различных видов Вооруженных Сил РФ и авиационной промышленности, заявил о своей ликвидации. Соответствующее решение принял Совет директоров предприятия, а в среду его одобрило общее собрание акционеров.

УВПМ-1 предназначено для коммутации электрических цепей с определенными предварительно установленными выдержками времени и применяется в аппаратуре, предназначенной для обслуживания функционирования Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил РФ. Еще в 2016 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала компанию монополистом в области производства таких устройств.

"Руководствуясь решением Совета директоров предприятие приступило к ликвидации производства с 15 марта 2019 года", - говорится в отчете компании, одобренном акционерами.

Как следует из отчета, заказчиками ее продукции на 95% являются предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ. Выручка предприятия в 2018 года уменьшилась на 59% по сравнению с 2017 годом и составила 56 млн рублей (в 2017 году - 95,97 млн рублей). "Динамика данного показателя связана с объемом выпуска УВПМ-1 в 2018 году", - поясняется в документе.

Затруднения при выпуске этой продукции возникли в том числе из-за выполнение постановления ФАС по снижению цены на УВПМ, что негативно отразилось на финансовом состоянии. В 2016 году ФАС предписала снизить монопольно высокую цену на указанную продукцию.

Завод основан в 1955 году под названием Опытный Завод "Лентеплоприбор", он является родоначальником освоения в стране первых полуавтоматических приборов контроля и регистрации параметров технологических процессов в самых различных областях народного хозяйства СССР. В 1995 году преобразован в ОАО "Завод "Лентеплоприбор".