Войти
30.05.2019
ТАСС

В России ликвидируют единственный производитель спецустройств для нужд Минобороны

711
0
-1
ОАО "Завод "Лентеплоприбор"
ОАО "Завод "Лентеплоприбор".
Источник изображения: Мойка78

Речь идет о заводе "Лентеплоприбор"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. ОАО "Завод "Лентеплоприбор", которое является единственным в России производителем программно-временных микроэлектронных устройств УВПМ-1 для различных видов Вооруженных Сил РФ и авиационной промышленности, заявил о своей ликвидации. Соответствующее решение принял Совет директоров предприятия, а в среду его одобрило общее собрание акционеров.

УВПМ-1 предназначено для коммутации электрических цепей с определенными предварительно установленными выдержками времени и применяется в аппаратуре, предназначенной для обслуживания функционирования Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил РФ. Еще в 2016 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала компанию монополистом в области производства таких устройств.

"Руководствуясь решением Совета директоров предприятие приступило к ликвидации производства с 15 марта 2019 года", - говорится в отчете компании, одобренном акционерами.

Как следует из отчета, заказчиками ее продукции на 95% являются предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ. Выручка предприятия в 2018 года уменьшилась на 59% по сравнению с 2017 годом и составила 56 млн рублей (в 2017 году - 95,97 млн рублей). "Динамика данного показателя связана с объемом выпуска УВПМ-1 в 2018 году", - поясняется в документе.

Затруднения при выпуске этой продукции возникли в том числе из-за выполнение постановления ФАС по снижению цены на УВПМ, что негативно отразилось на финансовом состоянии. В 2016 году ФАС предписала снизить монопольно высокую цену на указанную продукцию.

Завод основан в 1955 году под названием Опытный Завод "Лентеплоприбор", он является родоначальником освоения в стране первых полуавтоматических приборов контроля и регистрации параметров технологических процессов в самых различных областях народного хозяйства СССР. В 1995 году преобразован в ОАО "Завод "Лентеплоприбор".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ФАС
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
30.05.2019
Уникальное предприятие ВПК будет ликвидировано
28.06.2018
12-13 июля в Сочи обсудят актуальные вопросы гособоронзаказа
23.11.2017
Гособоронзаказ-2018. Грядут перемены!
19.11.2015
Минобороны РФ в 2015-м заключило в рамках ГОЗ более тысячи контрактов
21.05.2009
Состоялось первое заседание экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции в оборонно-промышленном комплексе и смежных отраслях промышленности
27.02.2009
Броня. Вице-премьер Сергей Иванов: Оборонный заказ надежно защищен от кризиса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.05 19:34
  • 2
Бразилия начала операцию "Кураре X" у границы с Венесуэлой
  • 30.05 19:28
  • 5
ВВС Индии намерены приобрести самолеты ДРЛОиУ на базе A-330
  • 30.05 19:27
  • 1
Россия за пять лет передала Таджикистану оружия на 122 млн. долларов
  • 30.05 19:00
  • 106
Объяснен провал в создании российского RQ-4 Global Hawk
  • 30.05 18:35
  • 10
F-35 пресек радиоэлектронное подавление за счет "петли Бойда"
  • 30.05 17:34
  • 26
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 30.05 17:30
  • 1
В США объяснили лунный провал СССР
  • 30.05 17:27
  • 8
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 30.05 17:13
  • 2
Кабмин одобрил продление соглашения о научном сотрудничестве с Евросоюзом
  • 30.05 16:46
  • 55
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 30.05 16:25
  • 4
Заявлено об уничтожении израильской авиацией ЗСУ "Шилка" сирийской армии
  • 30.05 16:19
  • 65
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 30.05 16:01
  • 7
Как массовая закупка Су-57 повлияет на противостояние с НАТО
  • 30.05 15:16
  • 71
Полет до третьего "козла"
  • 30.05 15:12
  • 67
Yatagan: ракетой из подствольника