Представители руководства НАТО посетят Грузию в октябре

Тбилиси. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Члены Североатлантического совета - руководящего органа НАТО - в октябре нынешнего года посетят с визитом Грузию, сообщил специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай во вторник в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

По его словам, визит будет подтверждением активного сотрудничества между альянсом и Грузией. "За период моей работы в НАТО Североатлантический совет не посещал ни одного другого партнера так часто, как Грузию. Это говорит о многом и является демонстрацией того отношения, которое НАТО имеет к Грузии", - сказал он.

Как отметил Аппатурай, визит членов Североатлантического совета также является сигналом, что НАТО готово к принятию решений для еще большего углубления этих отношений.

Что касается вопросов, которые будут обсуждаться в Тбилиси в ходе этого визита, он заявил, что для НАТО сейчас самым важным вопросом является безопасность Черного моря и альянс готов к сотрудничеству в этом направлении с Грузией.

"Это содержит много элементов. НАТО поможет Грузии иметь лучшую картину того, что происходит в воздушном пространстве, будут глубокие и еще более частые контакты между НАТО и Грузией для изучения ситуации в Черном море, запланированы совместные учения", - сказал Аппатурай.

Кроме того, он напомнил, что в этом году исполняется пять лет с момента предоставления Грузии "Существенного пакета НАТО-Грузии"(SNGP).

"Часть этого пакета была выполнена достаточно успешно. Имплементация некоторых элементов завершается. Сейчас мы вместе думаем о том, что сделаем после этого", - заявил Аппатурай. По его словам, также рассматривается вопрос расширения действующего в Грузии совместного тренировочного и оценочного центра(JTEC) и добавления ему новых функций.