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30.05.2019
ТАСС

Усть-Катавский завод вновь заработал после года простоя

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Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ)
Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ).
Источник изображения: Правда УрФО

Предприятие выпускает как космическую продукцию, так и легкорельсовый транспорт

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), который сейчас является филиалом Центра им. М.В. Хруничева, снова начал работать после года простоя, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник в своем Twitter.

"Последний вагон на этом нашем предприятии был выпущен 8 мая прошлого года. Целый год предприятие стояло. И вот, наконец, завод вновь заработал", - написал Рогозин. Он также напомнил, что завод выпускает как космическую продукцию, так и легкорельсовый транспорт.

Таким образом глава ведомства прокомментировал сообщение газеты "Коммерсантъ" о том, что продукцию завода закупит Магнитогорск. Согласно данным, размещенным на сайте госзакупок, Усть-Катавский вагоностроительный завод выиграл аукцион на поставку трамваев в этот город. Предприятие поставит 15 вагонов за 258,7 млн рублей.

14 февраля 2019 года работники Усть-Катавского вагоностроительного завода провели митинг из-за недовольства низкой заработной платой. Руководство завода тогда пообещало скорректировать оплату труда.

Рогозин в своем письме на имя губернатора Челябинской области сообщил, что УКВЗ в ближайшее время требуется заказ на 100 трамваев в интересах обновления трамвайных парков Челябинска и Магнитогорска. Отсутствие заказа, отмечалось в письме, может привести к остановке производства на заводе и массовым увольнениям. В министерстве экономического развития Челябинской области, комментируя письмо главы Роскосмоса, ТАСС отметили, что по поручению губернатора работают над проектом по закупке экологически чистого транспорта, в том числе троллейбусов и трамваев.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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