"Беретта" уходит из морской пехоты США

С чем связана "отставка" надежного и точного пистолета

Пистолет Beretta M-9, верой и правдой служивший в течение 30 лет американским морским пехотинцам, снимается с вооружения. Те военнослужащие КМП, которым полагается личное оружие, получат новые пистолеты иного образца.

Напомним, что М-9, в свою очередь, пришла на замену легендарному пистолету Кольта М1911, так называемой "Правительственной модели", разработанной великим оружейником Джоном Браунингом и прослужившей в ВС США более 70 лет.

Надо отметить, что и М-9 (Беретта 92) является также весьма достойным оружием – надежным и точным. Простота конструкции сделала пистолет устойчивым к загрязнениям. Ну, а что еще нужно для армейского пистолета? Большинство нареканий относится к размерам и массе пистолета. Но и М1911 не "пушинка".

Кроме того, его размеры – результат американских представлений о том, каким должен быть армейский пистолет – мощный и дальнобойный. Что же до толстой рукоятки оружия, неудобной для человека с короткими пальцами, то эта неизбежная издержка большой емкости магазина с двухрядным расположение патронов.

Все эти "габаритные" претензии можно адресовать и пришедшем на замену М9 М 17 и М 18 (укороченный вариант), которые являются немного модифицированной (в соответствии с требованием Пентагона) версией пистолета известной швейцарско-германской фирмы SIG-Sauer P320.

Надо отметить, что данное оружие не является для американских военных новинкой в полном смысле - эти пистолеты уже приняты на вооружение ВВС и сухопутных войск, и уже давно используются бойцами спецназа (морская пехота США, традиционно консервативная, принимает все новшества последней). То есть, речь о "коте в мешке", в любом случае, не идет.

P320 пистолет довольно необычный, хотя бы потому, что он бескурковый.

Общая длина полноразмерной версии пистолета Sig Sauer P320 составляет 23 см, при этом длина ствола ограничена 11,9 см. Компактная версия такова, что ее размеры составляют 18,3 см в длину. При этом длина ствола оружия составляет 9,9 см. В пистолете используется классический для "Sig Sauer" двухрядный магазин, а также часть рамки пистолета, выполненная из специальным образом обработанной нержавеющей стали. В этой рамке располагается ударно-спусковой механизм P320. Отметим, что пистолет модульный и его можно "настраивать" на разные калибры.

Так, для патронов — .40 Smith&Wesson и 357 SIG емкость магазина составляет 14 патронов. Для штатного армейского патрона 919мм используется 17-патронный вариант. Для оснащения P320 дополнительными аксессуарами используется планка "Пикатинни". С ее помощью можно интегрировать к пистолету оптические системы прицеливания, тактические фонарики и другие технические приспособления. Рамка пистолета такова, что может быть заменена на любую другую из соответствующего семейства. Пистолетные рукоятки также можно менять под тот вариант габаритов оружия, который подходит стрелку в определенном случае.

Пистолетные рамки имеют следующие модификации: "Small", "Medium", "Large". Впрочем, такая модульность и поликалиберность для армейского пистолета представляется несколько избыточной. Во всяком случае, трудно представить себе, что линейные подразделения будут снабжаться пистолетными патронами трех калибров одновременно.

В любом случае "отставка" М-9 опровергает известную пословицу, что "от добра добра не ищут" и едва ли связана с какими-то конструктивными или эксплуатационными изъянами этого неплохого и вполне современного пистолета. Скорее всего, это результат деятельности лоббистских групп. Согласно недавно опубликованным бюджетным сметам Министерства обороны США на 2019 год, корпус морской пехоты выделяет 6,3 млн. долларов в текущем году на приобретение 35 000 М-18.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",