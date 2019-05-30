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30.05.2019
Интерфакс-АВН

Госсекретарь США обсудил с египетским коллегой поиск политического решения конфликта в Ливии

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Майк Помпео
Майк Помпео.
Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри, темой которых стала ситуация в Ливии, заявила во вторник представитель госдепа США Морган Ортагус.

По ее словам, Помпео и Шукри обсудили "срочную необходимость достижения политического решения по Ливии и предотвращения дальнейшей эскалации".

Маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи в апреле. В минувший понедельник стало известно, что силы Ливийской национальной армии продвигаются уже к центру Триполи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Ливия
США
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