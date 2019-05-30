Госсекретарь США обсудил с египетским коллегой поиск политического решения конфликта в Ливии
Майк Помпео.
Источник изображения: https://ru.wikipedia.org
Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри, темой которых стала ситуация в Ливии, заявила во вторник представитель госдепа США Морган Ортагус.
По ее словам, Помпео и Шукри обсудили "срочную необходимость достижения политического решения по Ливии и предотвращения дальнейшей эскалации".
Маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи в апреле. В минувший понедельник стало известно, что силы Ливийской национальной армии продвигаются уже к центру Триполи.
Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Похожие новости