Госсекретарь США обсудил с египетским коллегой поиск политического решения конфликта в Ливии

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри, темой которых стала ситуация в Ливии, заявила во вторник представитель госдепа США Морган Ортагус.

По ее словам, Помпео и Шукри обсудили "срочную необходимость достижения политического решения по Ливии и предотвращения дальнейшей эскалации".

Маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи в апреле. В минувший понедельник стало известно, что силы Ливийской национальной армии продвигаются уже к центру Триполи.