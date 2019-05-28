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28.05.2019
Naked Science

DARPA создаст шлем для управления дронами нейронной активностью

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Brain
KRNS program.

В управлении хотят сформировать универсальную систему, которая позволит военным манипулировать разными объектами.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) выложило на своем сайте пресс-релиз, в котором указало на направления программы по разработке неинвазивных методов управления различными системами силой мысли. Программа носит название Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology, или N3.

Команды из разных университетов разрабатывают двунаправленные интерфейсы «мозг-машина» для использования квалифицированным персоналом. Эти интерфейсы позволят «руководить активными системами киберзащиты, роем беспилотных дронов или связываться с компьютерной системой».

В сообщении говорится, что DARPA на протяжении последних 18 лет занималось «изощренными нейротехнологиями», которые включали в себя хирургические операции и имплантирование электродов в мозг. Управление добилось успешных результатов: в частности, в нейронном контроле над протезами, восстановлении осязания у обладателей этих протезов и улучшении памяти. Однако в DARPA отмечают, что для военных целей нужны методы, которые исключают хирургическое вмешательство.

Мемориальный институт Баттеля работает над системой с минимальным уровнем инвазивного вмешательства. Она соединяет внешний трансивер с электромагнитными нанотрансдукторами, которые доставляются в определенные нейроны. Нанотрансдукторы будут преобразовывать электрические сигналы нейронов в магнитные, которые будет принимать и анализировать трансивер. Такой же процесс будет проходить и в обратном направлении.

Университет Джонса Хопкинса занимается абсолютно неинвазивной, когерентной оптической системой. Она будет измерять изменения оптической длины пути в нервной ткани, которые коррелируют с нейронной активностью.

Подход компании PARC объединяет ультразвуковые волны и магнитные поля, чтобы генерировать локализованные электрические токи для нейромодуляции.

В Университете Райса стремятся создать минимально инвазивную систему. Для определения нейронной активности она будет использовать диффузную оптическую томографию. Чтобы сигнал шел в обратном направлении, то есть в мозг, команда применит магнитно-генетический подход.

Ученые из Университета Карнеги-Меллона отдают предпочтение устройству, которое использует акустооптический подход для выведения информации из мозга и электрические поля для программирования конкретных нейронов.

«DARPA готовится к будущему, в котором комбинация беспилотных систем, искусственного интеллекта и киберопераций может привести к таким быстропротекающим конфликтам, при которых человеческой реакции окажется недостаточно при существующих технологиях. Создавая доступный интерфейс "мозг-компьютер", который не требует хирургической операции, DARPA предоставляет командующим возможность по-прежнему активно участвовать в динамических операциях, разворачивающихся на высоких скоростях», — сказал управляющий программой Ал Эмонди (Al Emondi).

Ранее китайские ученые «соединили мозги» крысы и человека, создав интерфейс, позволяющий человеку передавать сигналы в мозг грызуна и управлять им при выполнении достаточно сложных задач по навигации.

Алексей Евглевский

Права на данный материал принадлежат Naked Science
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