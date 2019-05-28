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28.05.2019
N+1

Украинцы разработали боевого колесного робота

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Боевой колесный робот «Ласка 2.0»
Боевой колесный робот «Ласка 2.0».
Источник изображения: Денис Попович / «Апостроф»

Запорожская компания «Инфоком ЛТД» на выставке под Киевом представила боевого колесного рода «Ласка 2.0». Как пишет «Апостроф», новый робот разрабатывается для огневой поддержки подразделений, транспортировки боеприпасов и перевозки раненых.

Сегодня военные многих стран мира заинтересованы в разработке нескольких классов роботов, в том числе и боевых. Считается, что роботы позволят военным эффективнее выполнять боевые задачи, а также снизить потери состава благодаря отправке автономных систем в опасные зоны.

Украинский боевой робот выполнен на раме квадроцикла. Аппарат оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом ПКМ калибра 7,62 миллиметра. Все электронное оборудование «Ласки» питается от аккумулятора, в то время как передвигается робот с помощью обычного двигателя внутреннего сгорания.

Робот способен работать на одной зарядке аккумуляторов около суток. Дальность действия аппарата по каналу связи составляет 2 километра. Разработчики утверждают, что робот уже прошел первый этап испытаний на танковом полигоне. Второй этап проверок планируется провести до конца текущего года.

В октябре 2016 года украинская компания «АвтоКраз» представила беспилотную версию бронеавтомобиля Spartan. Новые машины предполагается использовать для перевозки боеприпасов, продовольствия, топлива и медикаментов в зоне боевых действий, а также для эвакуации раненых с поля боя.

Василий Сычёв

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Страны
Украина
Продукция
C-27J
ПКМ
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АвтоКрАЗ
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