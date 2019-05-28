Украинцы разработали боевого колесного робота
Запорожская компания «Инфоком ЛТД» на выставке под Киевом представила боевого колесного рода «Ласка 2.0». Как пишет «Апостроф», новый робот разрабатывается для огневой поддержки подразделений, транспортировки боеприпасов и перевозки раненых.
Сегодня военные многих стран мира заинтересованы в разработке нескольких классов роботов, в том числе и боевых. Считается, что роботы позволят военным эффективнее выполнять боевые задачи, а также снизить потери состава благодаря отправке автономных систем в опасные зоны.
Украинский боевой робот выполнен на раме квадроцикла. Аппарат оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом ПКМ калибра 7,62 миллиметра. Все электронное оборудование «Ласки» питается от аккумулятора, в то время как передвигается робот с помощью обычного двигателя внутреннего сгорания.
Робот способен работать на одной зарядке аккумуляторов около суток. Дальность действия аппарата по каналу связи составляет 2 километра. Разработчики утверждают, что робот уже прошел первый этап испытаний на танковом полигоне. Второй этап проверок планируется провести до конца текущего года.
В октябре 2016 года украинская компания «АвтоКраз» представила беспилотную версию бронеавтомобиля Spartan. Новые машины предполагается использовать для перевозки боеприпасов, продовольствия, топлива и медикаментов в зоне боевых действий, а также для эвакуации раненых с поля боя.
Василий Сычёв
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