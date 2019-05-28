Российский электромобиль от Zetta будет стоить 450 000 рублей. Как тебе такое?

Компания Zetta анонсировала продажи бюджетного электромобиля российского производства, который в базовой комплектации обойдется покупателю в 450 000 рублей (около 7000 долларов по текущему). Это будет небольшой трехдверный «сити-мобиль» с электроприводом на два или четыре колеса. Около 40% всех серийных моделей планируется оснащать передним приводом. И прежде, чем вы возопите «Как тебе такое, Илон Маск», добавим, что все комплектующие — российского производства. Кроме аккумулятора — его делает GE Power Technology, Китай.

Электромобиль Zetta. Источник: hi-news.ru

Как делать электромобили в России

Несмотря на то, что электромобиль будет «нашим» на 99%, в денежном эквиваленте китайский двигатель будет составлять половину стоимости электромобиля. В декабре 2019 года компания представит около десяти экспериментальных образцов серией и начнет продажи. В следующем году планируется произвести 2000 машин, а потом довести это число до 15 000 автомобилей в год. При этом сборку будут осуществлять не более 200 человек.

Электромобиль Zetta разрабатывают с 2016 года; в 2017 году показали прототип. Затем спроектировали конвейер, а в 2019 году построили. Собирать Zetta будут на производстве в Тольятти.

Электромобиль Zetta. Источник: hi-news.ru

Заявленные технические характеристики одним списком:

Габариты: 1600 × 3030 × 1760 мм

Тип батареи: LiFePO4 или Li-NiCoM

Ёмкость батареи: 10-32 кВт/ч

Пробег на одном заряде: 200−560 км (в зависимости от ёмкости батареи)

Снаряжённая масса: 486−708 кг (в зависимости от емкости батареи).

Общий крутящий момент: передний привод — 1050 Нм, полный привод — 1750 Нм.

Максимальная скорость: 120 км/ч (ограничена контроллером).

Размер багажника: 180 литров.

Тормозная система: двухконтурная (электрические + механические), системы ABS и ESP.

Система отопления: в наличии.

Кондиционер: в наличии.

Бесключевой доступ: в наличии.

Заряжать можно «от розетки»

Почему 450 000 рублей, спросите вы? Во многом из-за серьезной государственной поддержки: НИОКР поддерживал Минпромторг, а с серийным производством помогал Фонд развития моногородов: всего инвестиции в проект составили около 450 миллионов рублей.

Электромобиль Zetta. Источник: hi-news.ru

«Сейчас подготовка к производству завершена на 70%, до конца года должны завершить, если не будет финансовых затруднений. В августе машина уже должна уйти на сертификацию, к сентябрю-октябрю — её пройти, а с декабря уже начать продажи. Это будут уже серийные машины. Все валидационные испытания автомобиль уже прошёл», — говорит генеральный директор Zetta Денис Щуровский.

Электромобиль Zetta. Источник: hi-news.ru

Какой рынок ждет компактные электромобили Zetta? В первую очередь, бюджетный — конкурировать на поле местного автопрома с АвтоВАЗом; во вторую — электромобили в России почти никто не делает. По мнению Щуровского, на экспорт будет приходиться больше половины автомобилей. Интерес уже проявили несколько российских компаний и крупный игрок автомобильного рынка Казахстана. В планах Zetta экспортные продажи занимают 50%: это ОАЭ, Иордания, Кувейт и несколько стран Северной Африки.

Непонятно, как заряжать электромобили на периферии и кто будет ездить на Zetta, например, в Москве. Сегодня за 450 000 рублей можно купить вполне себе хорошую машину, если б/у, и в крайнем случае — взять Ravon Nexia за 449 000 рублей (не реклама). Или же, если далеко не ходить, что-нибудь вроде Lada Granta. Впрочем, до 2020-21 года, когда Zetta планирует развернуть производство на 100%, многое может измениться в отношении людей к бензиновым чадящим и дымящим железным братьям.

А пока — наберите воздуха… Как тебе ТАКОЕ, Илон Маск? Заходи в наш чат в Телеграме, если руководишь Теслой.

Илья Хель