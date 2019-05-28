Airbus показал салон аэротакси проекта Vahana

Подразделение A3 европейского авиастроительного концерна Airbus опубликовало несколько фотографий второго летного образца перспективного электрического аэротакси проекта Vahana. В частности, разработчики показали салон летательного аппарата, выполненный в минималистичном стиле.

Разработка аэротакси проекта Vahana ведется с середины 2010-х годов. Аппарат создается по схеме конвертоплана с передним и задним поворачивающимися крыльями. На консолях каждого крыла размещены по четыре электромотора с воздушными винтами.

Приборная панель Vahana. Источник: A3

К настоящему времени A3 собрало два летных образца аэротакси: Alpha One и Alpha Two. На первом компания отрабатывает системы управления и двигательную установку. Второй аппарат более приближен к серийному варианту аэротакси.

Vahana имеет в длину 6,2 метра, в ширину — 5,7 метра и в высоту — 2,8 метра. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 745 килограммов. Согласно предварительным планам, при штатном использовании Vahana будет перевозить либо одного пассажира, либо какой-нибудь груз.

Vahana. Источник: A3

Перспективное электрическое аэротакси будет полностью беспилотным, этим и обусловлена минималистичность в оформлении салона, в котором установлено только одно кресло, а на приборной панели размещен только один экран. Функциональность последнего не раскрывается, но, вероятно, на него планируется выводить развлекательную информацию и данные о ходе полета.

В середине мая текущего года концерн Airbus провел первые летные испытания городского аэротакси CityAirbus. Первый полет аппарата состоялся в беспилотном режиме, причем CityAirbus был привязан тросами к наземным якорям. Этот проект предполагает создание пассажирского аппарата по схеме квадрокоптера, способного перевозить от двух до четырех человек на расстояние до 60 километров.

Василий Сычёв