В Удмуртии разработали термостойкий материал для удешевления авиа- и космических полетов
Многослойное композиционное покрытие, наносимое на детали двигателя, позволит тому выдерживать тяжелые режимы эксплуатации
ИЖЕВСК, 25 апреля. /ТАСС/. Ученые Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН разработали термостойкий материал с многослойным покрытием, который позволит снизить экономические издержки при авиационных и аэрокосмических полетах. Об этом в четверг сообщил ТАСС директор центра Михаил Альес.
"Это материал с многослойным покрытием, который отличается повышенными термостойкими характеристиками и может выдерживать уникальные, тяжелые режимы эксплуатации. Это очень важно для изделий аэрокосмической техники: повышение на 100 градусов температуры авиационного двигателя приводит к огромной экономической эффективности на выходе за счет повышения энергетической характеристики двигателя ", - сказал он.
Альес уточнил, что благодаря использованию такого материала можно увеличивать температуру в двигателе и не беспокоиться о том, что металл расплавится. В результате это может существенно сказаться на увеличении дальности полета или грузоподъемности судна.
По словам Альеса, многослойное композиционное покрытие такого материала состоит из разных слоев аддитивного или 3D-напыления c заданными свойствами. Подобного рода напыление можно наносить на отдельные части авиационного судна, например, на лопатки двигателя.
Собеседник агентства уточнил, что интерес к разработке удмуртских ученых уже выразили представители отечественной авиационной промышленности, с которыми в центре ведутся переговоры о сотрудничестве.
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