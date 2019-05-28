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28.05.2019
ТАСС

В Удмуртии разработали термостойкий материал для удешевления авиа- и космических полетов

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space_earth
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Многослойное композиционное покрытие, наносимое на детали двигателя, позволит тому выдерживать тяжелые режимы эксплуатации

ИЖЕВСК, 25 апреля. /ТАСС/. Ученые Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН разработали термостойкий материал с многослойным покрытием, который позволит снизить экономические издержки при авиационных и аэрокосмических полетах. Об этом в четверг сообщил ТАСС директор центра Михаил Альес.

"Это материал с многослойным покрытием, который отличается повышенными термостойкими характеристиками и может выдерживать уникальные, тяжелые режимы эксплуатации. Это очень важно для изделий аэрокосмической техники: повышение на 100 градусов температуры авиационного двигателя приводит к огромной экономической эффективности на выходе за счет повышения энергетической характеристики двигателя ", - сказал он.

Альес уточнил, что благодаря использованию такого материала можно увеличивать температуру в двигателе и не беспокоиться о том, что металл расплавится. В результате это может существенно сказаться на увеличении дальности полета или грузоподъемности судна.

По словам Альеса, многослойное композиционное покрытие такого материала состоит из разных слоев аддитивного или 3D-напыления c заданными свойствами. Подобного рода напыление можно наносить на отдельные части авиационного судна, например, на лопатки двигателя.

Собеседник агентства уточнил, что интерес к разработке удмуртских ученых уже выразили представители отечественной авиационной промышленности, с которыми в центре ведутся переговоры о сотрудничестве.

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