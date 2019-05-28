Повреждения севшей на дно немецкой субмарины оказались незначительными

Немецкая подводная лодка ВМС Германии U36 готова вернуться к боевым действиям после ремонта. Причиной ремонта стало соприкосновение субмарины с дном во время выхода из базы норвежского флота Haakonsvern. Повреждения незначительны.

Об этом пишет издание Naval today. В результате соприкосновения с дном был поврежден один из четырех рулей подводной лодки. Норвежские водолазы отремонтировали руль в течение двух дней. Их консультировали специалисты немецкой компании ThyssenKrupp Marine Systems, которые и построили эту субмарину.

В издании отмечается, что повреждение небольшое: всего два процента из поверхности руля. Представитель ВМС Германии сравнил это с царапиной на транспортном средстве.

Германия и Норвегия с 2017 года вместе работают над созданием неатомных подводных лодок нового поколения на базе субмарин проекта Tipe 212. Поэтому U36 и находилась пять месяцев на базе в Норвегии, принимала участие в учениях. Как прокомментировал командир субмарины, ЧП не повлияет на дальнейший план действий субмарины. Подлодка завершает свое присутствие в Норвегии и возвращается в Германию.

ВМС Германии имеют шеть подлодок проекта Tipe 212. Ее длина - 56,3 метра, ширина - 6,8. Рабочая глубина погружения - 200 метров. Автономность плавания - 30 суток. Экипаж - 27 человек.

Светлана Цыганкова