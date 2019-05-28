Войти
28.05.2019
Российская газета

Повреждения севшей на дно немецкой субмарины оказались незначительными

723
0
-1
S 184 U-34 проекта 212А
Неатомная подводная лодка S 184 U-34 проекта 212А ВМС Германии.
Источник изображения: Bundeswehr / B.Wilke

Немецкая подводная лодка ВМС Германии U36 готова вернуться к боевым действиям после ремонта. Причиной ремонта стало соприкосновение субмарины с дном во время выхода из базы норвежского флота Haakonsvern. Повреждения незначительны.

Об этом пишет издание Naval today. В результате соприкосновения с дном был поврежден один из четырех рулей подводной лодки. Норвежские водолазы отремонтировали руль в течение двух дней. Их консультировали специалисты немецкой компании ThyssenKrupp Marine Systems, которые и построили эту субмарину.

В издании отмечается, что повреждение небольшое: всего два процента из поверхности руля. Представитель ВМС Германии сравнил это с царапиной на транспортном средстве.

Германия и Норвегия с 2017 года вместе работают над созданием неатомных подводных лодок нового поколения на базе субмарин проекта Tipe 212. Поэтому U36 и находилась пять месяцев на базе в Норвегии, принимала участие в учениях. Как прокомментировал командир субмарины, ЧП не повлияет на дальнейший план действий субмарины. Подлодка завершает свое присутствие в Норвегии и возвращается в Германию.

ВМС Германии имеют шеть подлодок проекта Tipe 212. Ее длина - 56,3 метра, ширина - 6,8. Рабочая глубина погружения - 200 метров. Автономность плавания - 30 суток. Экипаж - 27 человек.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
212 ДЭПЛ
Военные учения
Похожие новости
06.02.2019
Мощь за чужой счет
21.06.2017
Страшный сон янычара
19.04.2017
Честное пиренейское
07.02.2017
Норвегия выбрала Германию в качестве партнера для реализации программы поставки НАПЛ нового поколения
12.12.2011
Немецкий флот - путь вперед?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.05 22:29
  • 6
Боевой модуль для БТ-3Ф создали с использованием новейших технологий
  • 28.05 21:59
  • 9
Российский электромобиль от Zetta будет стоить 450 000 рублей. Как тебе такое?
  • 28.05 21:43
  • 1
"Никаких проблем": молния ударила в ракету "Союз"
  • 28.05 21:41
  • 54
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 28.05 21:29
  • 4
The National Interest (США): что случится, если Америка выйдет из НАТО? Россия победит
  • 28.05 20:19
  • 2
Советским "Оводам" доверят наведение "Цирконов"
  • 28.05 19:12
  • 2
Норвежцы похвастались кавитирующими пулями
  • 28.05 16:57
  • 14
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 28.05 16:15
  • 7
Строительство завода экспериментальной авиации в Татарстане
  • 28.05 15:28
  • 1
Китай списывает военные корабли партиями
  • 28.05 15:26
  • 140
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 28.05 15:25
  • 1
Региональные СМИ разобрались, зачем ядерному центру закупка десятков икон
  • 28.05 15:17
  • 1
Есть возможность спасти ДРСМД, если Россия "разоружится" - глава НАТО
  • 28.05 15:00
  • 11
Лазерное оружие
  • 28.05 14:58
  • 18
Экраноплан высокого разрешения