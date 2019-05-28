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28.05.2019
Интерфакс-АВН

Ливийская национальная армия Хафтара ведет бои уже близ центра Триполи - агентство

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Халифа Хафтар
Халифа Хафтар.
Источник изображения: vpk-news.ru

Дубай. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара продвигаются к центру Триполи, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц и местных жителей.

Глава штаба ЛНА Сарадж аль-Маджбри сообщил агентству, что за последние часы бойцам ЛНА удалось выйти на новые плацдармы в районе Салах-ад-Дин в нескольких километрах от центра города.

Сообщается также о тяжелых боях на автотрассе, связывающей Триполи с международным аэропортом.

Жертвами боев, по данным АР, стали более 550 человек.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Ливия
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