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28.05.2019
Военное обозрение

На форуме "Армия-2019" покажут ударный БПЛА "Охотник" и танк "Армата"

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В конце июня в подмосковной Кубинке пройдет форум "Армия-2019". В ходе форума предприятия ВПК должны представить ряд новинок, которые уже поступили или вскоре поступят в Вооруженные силы России.

Источник изображения: topwar.ru

Форум пройдет с 25 по 30 июня в "Парке Патриот", расположенном на Кубинке.

Департамент информации министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на форуме будут представлены танк Т-14 "Армата", который называют единственным представителем танков нового поколения, система С-350 "Витязь" - она недавно закончила испытания и готовится к поступлению в войска, а также новейший ударный БПЛА "Охотник".

На данный момент характеристики "Охотника" не раскрываются. Предполагается, что его взлетная масса составит порядка 20 тонн.

Разработчиком БПЛА выступает авиаконцерн "Сухой", входящий в Объединенную Авиастроительную Корпорацию. Как сообщает "Интерфакс", ранее появлялась информация о том, что свой первый полет "Охотник" планирует провести весной. Пока проведены испытания на так называемый подскок.

В свою очередь система "Витязь" должна заменить остающиеся в войсках комплексы С-300. Комплекс несет 12 ракет, против 4 на С-300ПС, может одновременно сопровождать большее количество целей.

Помимо этого, предполагается, что на форуме "Армия-2019" будет представлен артиллерийский комплекс "Деривация", ЗРПК "Панцирь-СМ", 82-миллиметровый самоходный миномет 2С41"Дрок", а также транспортно-десантный вертолет Ми-38Т, беспилотник "Корсар" и многие другие образцы современной российской военной техники.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Армата
Деривация-ПВО
Ми-38
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