Авиационные ракеты С-8 ОФП "Бронебойщик" направлены на испытания

На войсковые испытания направлены неуправляемые авиационные ракеты С-8 ОФП "Бронебойщик" и завершается создание снарядов с управляемым подрывом калибра 57 мм.

Известно, что авиационная неуправляемая 80 мм ракета С-8 ОФП дополнит, а затем постепенно и заменит ракету С-8 такого же калибра. При этом по боевой эффективности новая ракета превысит свою предшественницу в несколько раз. По словам заместителя гендиректора "Техмаша", где разработаны боеприпасы, Александра Кочкина, госиспытания С-8 ОФП успешно завершены и уже изготовлена первая партия "Бронебойщиков", предназначенная для опытно-войсковой эксплуатации. Ракеты будут применяться со штурмовиков Су-25, многоцелевых и ударных вертолетов.

Отличительная особенность С-8 ОФП в том, что ракета, в зависимости от настроек, может взрываться перед преградой, при ударе в преграду и за преградой, пробив ее и не разрушившись. Таких ракет, по словам экспертов, у нас еще не было.

Пушками калибра 57 мм будут оснащаться в первую очередь машины на новых платформах - "Армата", "Курганец" и "Бумеранг"

Сообщается и о завершении создания снарядов с управляемым подрывом калибра 57 мм. Ранее Александр Кочкин заявлял о разработках взрывателей, обеспечивающих дистанционный подрыв боеприпасов реактивных систем залпового огня "Торнадо". Новые боеприпасы при подлете к цели должны отделяться от ракеты и опускаться вертикально вниз на парашютах, подрываясь либо при ударе, либо на заданной высоте. За счет этого значительно повышается эффективность поражения.

Теперь же стало известно об аналогичных взрывателях для 57 мм артиллерийских снарядов. Это серьезный успех отечественных боеприпасников. "Забытый" калибр возвращается в войска. Раньше его основным недостатком считались как бы взаимоисключающие характеристики. С одной стороны, избыточная мощь бронебойных снарядов, с другой - недостаточная мощь осколочно-фугасных. Сейчас тяжелую вражескую броню бьют более крупные калибры и управляемые кумулятивные ракеты. А 57 мм идеально подходит для уничтожения легкобронированных целей, летательных аппаратов и живой силы. И взрыватели с дистанционно управляемым подрывом повышают боевую мощь относительно малокалиберных снарядов.

В разработке находятся два типа боеприпасов. Первый - с управляемым временем подрыва снаряда в любой точке траектории полета, второй - многофункциональный с дистанционным взрывателем, время его детонации уже нельзя изменить в полете, так как оно устанавливается специальным программатором в момент выстрела.

Эксперт в области вооружений и военной техники Виктор Мураховский отмечает, что автоматическими пушками калибра 57 мм будут оснащаться в первую очередь машины на новых платформах "Армата", "Курганец" и "Бумеранг".

Сергей Птичкин