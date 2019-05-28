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28.05.2019
Интерфакс-АВН

Военные контакты Токио и Москвы следует укреплять - японский военачальник

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Переговоры России и Японии. Архивное фото
Переговоры России и Японии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Начальник главного штаба Сухопутных сил самообороны Японии Горо Юаса на встрече с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым заявил о намерении укреплять контакты военных его страны с российскими коллегами.

"Я думаю, что нынешнее мероприятие является очень важным, потому что Россия - наша соседняя страна, войска РФ и силы самообороны Японии находятся рядом друг с другом. И я намерен прилагать большие усилия к развитию контактов между нами", - сказал Юаса.

"Мы только что разговаривали с главкомом (Сухопутных войск РФ Олегом Салюковым) и решили углубить взаимопонимание... Мы намерены прилагать больше усилий, чтобы укрепить отношения между нами", - подчеркнул японский военачальник.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
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Герасимов Валерий
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