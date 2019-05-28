Военные контакты Токио и Москвы следует укреплять - японский военачальник

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Начальник главного штаба Сухопутных сил самообороны Японии Горо Юаса на встрече с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым заявил о намерении укреплять контакты военных его страны с российскими коллегами.

"Я думаю, что нынешнее мероприятие является очень важным, потому что Россия - наша соседняя страна, войска РФ и силы самообороны Японии находятся рядом друг с другом. И я намерен прилагать большие усилия к развитию контактов между нами", - сказал Юаса.

"Мы только что разговаривали с главкомом (Сухопутных войск РФ Олегом Салюковым) и решили углубить взаимопонимание... Мы намерены прилагать больше усилий, чтобы укрепить отношения между нами", - подчеркнул японский военачальник.