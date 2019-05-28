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28.05.2019
Интерфакс-АВН

Начальник Генштаба РФ выступает за укрепление доверительных отношений с японскими военными

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов на встрече с начальником главного штаба Сухопутных сил самообороны Японии Горо Юаса заявил о важности укрепления партнерства и доверительных отношений между военными двух стран.

"Важной составляющей сотрудничества в военной области является взаимодействие Генеральных штабов... Уверен, что наша с вами встреча будет способствовать также дальнейшему укреплению партнерских доверительных отношений между Вооруженными силами России и Японии", - сказал начальник Генштаба РФ своему японскому коллеге.

В.Герасимов отметил, что японский военачальник и главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков в понедельник "провели продуктивные переговоры, в ходе которых обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес".

Начальник российского Генштаба также напомнил, что нынешняя встреча проходит в преддверии запланированных в Токио российско-японских консультаций министров обороны и иностранных дел в формате "2+2".

"Уверен, что предстоящие переговоры министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Японии Такэси Ивая придадут дополнительный импульс российско-японскому взаимодействию в военной области", - сказал Герасимов.

Он заявил, что Россия придает большое значение встречам глав военных ведомств двух стран, а также проведению регулярных совместных мероприятий боевой подготовки.

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1 комментарий
№1
28.05.2019 14:39
Доверять потенциальному противнику глупо...
+1
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