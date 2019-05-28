Польские подводники могут остаться на берегу

Как сообщает газета Rzeczpospolita, в Польше рассматривается вопрос об аренде у Германии трёх подводных лодок. Как указывает газета, если недавно повреждённая лодка германского ВМФ U-212 находится в лизинге, логичным было бы заключить аналогичное соглашение с Thyssen Krupp Marine Systems в Киле.

Ранее министр национальной обороны Мариуш Блащак анонсировал последнюю версию плана технической модернизации вооруженных сил на 2017 - 2026 годы на 185 млрд злотых (48 млрд долларов), в рамках которой предусматривается укрепление ВМФ.

В польском флоте остались четыре устаревших немецких подлодки проекта 205, купленных после долгой эксплуатации в Норвегии.