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28.05.2019
Военно-промышленный курьер

Польские подводники могут остаться на берегу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Как сообщает газета Rzeczpospolita, в Польше рассматривается вопрос об аренде у Германии трёх подводных лодок. Как указывает газета, если недавно повреждённая лодка германского ВМФ U-212 находится в лизинге, логичным было бы заключить аналогичное соглашение с Thyssen Krupp Marine Systems в Киле.

Ранее министр национальной обороны Мариуш Блащак анонсировал последнюю версию плана технической модернизации вооруженных сил на 2017 - 2026 годы на 185 млрд злотых (48 млрд долларов), в рамках которой предусматривается укрепление ВМФ.

В польском флоте остались четыре устаревших немецких подлодки проекта 205, купленных после долгой эксплуатации в Норвегии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Польша
Компании
ThyssenKrupp
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