Польские подводники могут остаться на берегу
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Как сообщает газета Rzeczpospolita, в Польше рассматривается вопрос об аренде у Германии трёх подводных лодок. Как указывает газета, если недавно повреждённая лодка германского ВМФ U-212 находится в лизинге, логичным было бы заключить аналогичное соглашение с Thyssen Krupp Marine Systems в Киле.
Ранее министр национальной обороны Мариуш Блащак анонсировал последнюю версию плана технической модернизации вооруженных сил на 2017 - 2026 годы на 185 млрд злотых (48 млрд долларов), в рамках которой предусматривается укрепление ВМФ.
В польском флоте остались четыре устаревших немецких подлодки проекта 205, купленных после долгой эксплуатации в Норвегии.
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