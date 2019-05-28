Китай сделает свою госграницу непроходимой

В ходе 10-й Китайской конференции спутниковой навигации в Пекине прошла презентация новой технической системы обороны и управления сухопутной и морской границы КНР. Система создается китайской оборонной корпорацией NORINCO (China North Industries Group Corp Ltd). Об этом пишет новостной ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на китайское издание Global Times.

Система носит название BeiDou+ Land and Maritime Defense and Control System ("Бэйдоу+" сухопутная и морская система обороны и управления). Она, как видно из названия, создается на основе спутниковой навигационной системы "Бэйдоу".

В рамках проекта корпорация NORINCO стремится построить наземные непрерывно работающие опорные станции через каждые 4050 километров вдоль сухопутной и морской границы страны. Это позволит достичь чрезвычайно высокой точности определения положения: сантиметровой точности по движущимся целям и миллиметровой точности по неподвижным целям.

Около 2000 данных станций уже развернуты и используются в пограничных и внутренних районах, включая Синьцзян-Уйгурский автономный район Северо-Западного Китая и провинцию Юньнань, а также острова и рифы в Южно-Китайском море.

Высокоточная система позволит дронам проводить более частое регулярное патрулирование в регионах с опасным климатом или сложными географическими условиями, что значительно повышает уровень защиты жизни пограничников.

Она также предоставляет пользователям возможность использовать службу коротких сообщений. Это поможет пограничникам, отмечает Регнум, оснащенным терминалами с поддержкой системы, в ходе выполнения задач на суше или на море более эффективно контактировать с тылом, позволяя лучше реагировать на чрезвычайные ситуации.