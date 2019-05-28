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28.05.2019
Военно-промышленный курьер

США могут профинансировать разработку украинских противокорабельных ракет

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сенат США предложил увеличить помощь на безопасность Украины в военном бюджете Соединенных Штатов на 2020 финансовый год. Сумма поддержки увеличится на пятьдесят миллионов долларов, до трехсот миллионов долларов. В текущем году сумма помощи составляла 250 миллионов.

Данную сумму уже одобрил комитет Сената США по вооруженным силам. Об этом пишет посольство Украины в США, говорит Регнум.

По утверждению посольства, сто миллионов долларов будет потрачено на летальные виды оружия. Часть из них потратят на береговую оборону и противокорабельные ракеты: "Предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет".

На данную информацию следует обратить особое внимание, т. к. противокорабельные ракеты могут быть использованы в наступательных целях. Перед выборами президента Украины в украинской прессе появилось много публикаций об отечественных разработках в сфере ракетного оружия. В частности, сообщалось о разработке на Украине крылатой противокорабельной ракеты "Нептун" с заявленной дальностью поражения 300 километров. На 2019 годы были намечены государственные испытания этой ПКР.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
2020-й год
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