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28.05.2019
WarSpot

Австрийская армия меняет камуфляж

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Австрийская армия меняет оливковую форму на многоцветную. Вчера, 26 мая, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны Австрии начало поставлять в войска экипировку нового поколения.

Вместо оливкового камуфляжа, принятого за основу ещё в 70-е годы, австрийские солдаты будут носить форму, сочетающую рисунок с использованием шести цветов. Пёстрая схема представляет собой сочетание серого, тёмно-оливкового, средне-оливкового, хаки, песочного и цвета зелёного лишайника.

Новая камуфляжная боевая форма австрийских солдат.

Источник изображения: armyrecognition.com

Расцветка получила название Tarnanzug neu и должна обеспечить максимальную незаметность среди растительности, преобладающей в Австрии. Кроме того, в военном ведомстве указывают, что новая форма сделает солдат менее заметными даже для приборов ночного видения.

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Страны
Австрия
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