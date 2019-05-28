Исследуют рынок: США в поисках поставщика российских патронов

Американские военные хотят купить российские патроны

Пентагон исследует рынок в поисках новых поставщиков боеприпасов для российского стрелкового оружия, в том числе автоматов и пулеметов Калашникова. Американская армия уже объявила тендер на закупку данного вооружения. Пулеметы Калашникова - это техника, которая особо ценится не только в США, но и во многих других странах. В прошлом году СМИ даже сообщали, что Соединенные Штаты собираются свой аналог российского стрелкового оружия.

Американская армия объявила тендер на закупку боеприпасов для российского стрелкового оружия, сообщил журнал Defence Blog. По его данным, речь идет о различных боеприпасах для автомата Калашникова калибров 5,45 и 7,62 мм, пистолетов ТТ и Макарова, снайперской винтовки Драгунова, пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ.

На данный момент военное ведомство США изучает рынок в поисках новых поставщиков. Они позволят американской стороне обеспечить боеприпасами регионы мира, в которых применяется оружие, не соответствующее стандартам НАТО.

Пулемет Калашникова - довольно ценное оружие для американской армии. Его оценили и эксперты издания National Interest.

"Хотя АК считается наиболее известным творением Калашникова, ПКМ - лучшее, что было им создано", - оценили технику в издании.

Пулемет Калашникова был принят на вооружение в 1961 году и модернизирован спустя восемь лет. Он по-прежнему остается на вооружении многих стран, как и автомат Калашникова, отмечает издание.

Там обратили внимание, что ПКМ является одним из самых легких полнокалиберных пулеметов в мире - он весит всего 7,5 кг, что дает ему существенное преимущество перед бельгийским FN MAG весом в 11 кг. Даже более современные модели FN Minimi почти на полтора кг тяжелее российского пулемета, указали авторы статьи.

К тому же ПКМ пользуется популярностью и среди союзников США. Например, в армии Финляндии этот пулемет считается основным для подразделений пехоты, а Польша выпустила свою модификацию ПКМ, адаптированную под патроны Североатлантического альянса.

Осенью прошлого года это же издание сообщало, что Силы специального назначения США изучают возможность реконструкции и производства внутри страны оружия, которое по техническим характеристикам было бы близким к пулемету Калашникова и крупнокалиберному пулемету НСВ "Утес". Военные предложили гранты компаниям, заинтересованным в этих разработках.

Как предполагает издание, американские власти намерены пойти на это для снабжения оружием некоторых военных группировок в Сирии и Ираке, где наиболее часто используется российское или советское вооружение: от винтовок до ракетных установок.

Издание назвало целью спецназа создание внутри страны полностью работающих копий российского оружия либо их улучшенных вариантов.

Кандидаты на получение гранта должны подготовить пять прототипов. При этом чертежи, материалы и детали им предлагается добывать или воспроизводить самим.

"Об этих планах нам неизвестно. Но мы не удивлены, это лишний раз подчеркивает надежность и качество нашего оружия", - сказали в пресс-службе "Калашникова".

В "Ростехе" отметили, что такие идеи в очередной раз доказывают преимущества российских вооружений. В то же время проведение подобных работ там посчитали законным только после достижения договоренности, которая предполагает обращение в "Рособоронэкспорт". "В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря - о воровстве", - пояснили в пресс-службе госкорпорации.

Свое мнение по этому поводу высказал и военный аналитик, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский. Он считает, что производство аналогов российских стрелковых систем необходимо США для поставок этого оружия в страны третьего мира по сниженной стоимости.

"В настоящее время США закупают вооружение советского производства у стран бывшего соцлагеря - Румынии, Болгарии и т. д. Впоследствии оно передается клиентам США в Афганистане, Ираке, Сирии и некоторых других местах нашего земного шарика. Видать, расходы на это дело составляют сотни миллионов долларов в год и как-то им наверно стало тяжело, жаба душит. Чего закупать у болгар, словаков или поляков, если можно своими силами производить? Поэтому они и объявили конкурс", - пояснил эксперт ФАН.

Он обратил внимание на условие, при котором будущий производитель должен сам раздобыть техническую документацию, необходимые детали и материалы, поскольку американская армия оказывать содействия в этом деле не будет.

Эксперт рассказал, что советское правительство бесплатно раздавало чертежи, конструкторскую и производственную документацию на многие системы вооружений и боеприпасов, поэтому найти ее не представляется сложным.

Тем не менее, до сих пор ни один иностранный производитель вооружений, в том числе и те, кто получил эту документацию, так и не создали оружие "сопоставимого качества, надежности и ресурса", сообщил Мураховский, отметив, что российские производители по-прежнему "по всем этим параметрам лучшие".

В 2014 году из-за событий на Украине Министерство финансов США ввело санкции против концерна "Калашников" и других российских производителей оружия. В марте прошлого года Соединенные Штаты начали расследование в отношении завода Kalashnikov USA во Флориде, производящего автоматы Калашникова.

Лидия Мисник