Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
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В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ. "Раз элементы на высоте сработали, значит свои цели они нашли", - говорится в описании видео.
Бомба снаряжена 15 боевыми элементами. Каждый снабжен радиовысотометром и тепловым датчиком, настроенным на инфракрасное излучение бронетехники. После раскрытия авиабомбы боевые элементы спускаются на парашютах до определенной высоты, Как только система управления находит цель, парашют отстреливается, включается импульсный реактивный двигатель и 14 килограммов взрывчатки с устройством для формирования кумулятивной струи пикируют на танк.
Эффективность противотанковых авиабомб в том, что они атакуют бронетехнику в наименее защищенную проекцию - сверху. Бессильна против РБК-500 и дополнительная защита: как динамическая, так и активная. Первую не устанавливают на верхние плоскости танка за неимением места: там сплошь люки, приборы наблюдения и связи, вентиляционные решетки моторного отсека. Радары КАЗ сканируют боковое пространство и против атаки сверху также бессильны.
Самонаводящиеся боевые элементы входят и в оснащение новейшей российской авиабомбы "Дрель".
Антон Валагин
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14 килограммов взрывчатки с устройством для формирования кумулятивной струи пикируют на танк.Зачем столько много?! В крышу, кмк, и 1кг хватит. Видимо, корреспондент имел ввиду вес всего СПБ.
Одиночно стоящий танк выкуривать таким боеприпасом???Может быть по джихад-мобилям применили? Их бармалеи пытались много применить при последнем наступлении и много потеряли. Возможно, как раз этот момент и снят на ролик.