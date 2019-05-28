Войти
28.05.2019
Российская газета

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

1397
4
+5
РБК-500СПБЭ-К
Макет разовой бомбовой кассеты РБК-500СПБЭ-К.
Источник изображения: http://karopka.ru/

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ. "Раз элементы на высоте сработали, значит свои цели они нашли", - говорится в описании видео.

Бомба снаряжена 15 боевыми элементами. Каждый снабжен радиовысотометром и тепловым датчиком, настроенным на инфракрасное излучение бронетехники. После раскрытия авиабомбы боевые элементы спускаются на парашютах до определенной высоты, Как только система управления находит цель, парашют отстреливается, включается импульсный реактивный двигатель и 14 килограммов взрывчатки с устройством для формирования кумулятивной  струи пикируют на танк.

Эффективность противотанковых авиабомб в том, что они атакуют бронетехнику в наименее защищенную проекцию - сверху. Бессильна против РБК-500 и дополнительная защита: как динамическая, так и активная. Первую не устанавливают на верхние плоскости танка за неимением места: там сплошь люки, приборы наблюдения и связи, вентиляционные решетки моторного отсека. Радары КАЗ сканируют боковое пространство и против атаки сверху также бессильны.

Самонаводящиеся боевые элементы входят и в оснащение новейшей российской авиабомбы "Дрель".


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
ПБК-500У
РБК-500
Похожие новости
26.11.2018
Новые ракеты истребителя Су-57 могут летать вдвое дальше, чем предшественники - разработчик
15.02.2017
Техмаш доставил в Индию новые боеприпасы
20.04.2016
Российские летчики испытали в Сирии самонаводящиеся «ядра»
01.12.2015
От «возмездия» не уйти
15.10.2015
СМИ Японии: Россия бомбит Сирию кластерными бомбами? ("ИноСМИ", Россия)
4 комментария
№1
28.05.2019 08:10
Цитата, q
14 килограммов взрывчатки с устройством для формирования кумулятивной  струи пикируют на танк.
Зачем столько много?! В крышу, кмк, и 1кг хватит. Видимо, корреспондент имел ввиду вес всего СПБ.
0
Сообщить
№2
28.05.2019 08:57
Одиночно стоящий танк выкуривать таким боеприпасом??? Имхо там касет пожалуй на пару тройку танковых взводов хватит.
0
Сообщить
№3
28.05.2019 09:14
Цитата, Leron сообщ. №2
Одиночно стоящий танк выкуривать таким боеприпасом???
Может быть по джихад-мобилям применили? Их бармалеи пытались много применить при последнем наступлении и много потеряли. Возможно, как раз этот момент и снят на ролик.
+3
Сообщить
№4
28.05.2019 13:34
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №3
Может быть по джихад-мобилям применили?
Может просто ДР у кого-то был? Типа фейерверка. По авто вместо кумулятивных лучше подошли бы осколочно-фугасные.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.05 22:29
  • 6
Боевой модуль для БТ-3Ф создали с использованием новейших технологий
  • 28.05 21:59
  • 9
Российский электромобиль от Zetta будет стоить 450 000 рублей. Как тебе такое?
  • 28.05 21:43
  • 1
"Никаких проблем": молния ударила в ракету "Союз"
  • 28.05 21:41
  • 54
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 28.05 21:29
  • 4
The National Interest (США): что случится, если Америка выйдет из НАТО? Россия победит
  • 28.05 20:19
  • 2
Советским "Оводам" доверят наведение "Цирконов"
  • 28.05 19:12
  • 2
Норвежцы похвастались кавитирующими пулями
  • 28.05 16:57
  • 14
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 28.05 16:15
  • 7
Строительство завода экспериментальной авиации в Татарстане
  • 28.05 15:28
  • 1
Китай списывает военные корабли партиями
  • 28.05 15:26
  • 140
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 28.05 15:25
  • 1
Региональные СМИ разобрались, зачем ядерному центру закупка десятков икон
  • 28.05 15:17
  • 1
Есть возможность спасти ДРСМД, если Россия "разоружится" - глава НАТО
  • 28.05 15:00
  • 11
Лазерное оружие
  • 28.05 14:58
  • 18
Экраноплан высокого разрешения