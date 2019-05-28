Пятнадцать кораблей Северного флота задействуют в учении в Баренцевом море

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Пятнадцать кораблей Северного Флота, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов", примут участие в учении в Баренцевом море, сообщили в Минобороны РФ.

"В военно-морском учении, которое пройдет в Баренцевом море, разнородная группировка сил Северного флота во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" отработает тактику действий при развертывании ударных сил флота", - сообщили в министерстве.

По его данным, учение пройдет 29 мая.

"Всего в учении примут участие более 15 кораблей и судов флота, в том числе атомная подводная лодка, самолёты Су-30СМ, Су-33, Ил-18 и вертолёты Ка-27ПС 45 армии ВВС и ПВО", - отметили в военном ведомстве.