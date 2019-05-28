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28.05.2019
Lenta.ru

Раскрыта серьезная опасность от спутников Илона Маска

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Источник изображения: Кадр: Marco Langbroek / Vimeo

Спутники, запущенные в рамках проекта Starlink для обеспечения глобального доступа к высокоскоростному интернету, могут осложнить астрономические наблюдения с помощью наземных радиотелескопов. В таких условиях ученым остается надеяться лишь на строительство радиотелескопов на обратной стороне Луны. Кроме того, космические аппараты, чье число в будущем достигнет десятка тысяч, увеличивают риск развития синдрома Кесслера. Об этом пишет издание Science Alert.

По словам астронома Алана Даффи (Alan Duffy) из Университета Суинберна в Австралии, существуют методы, которые позволяют маскировать спутники, чтобы они не зашумляли данные. Оптические телескопы, например, комплекс для слежения за астероидами Pan-STARRS, автоматически убирают орбитальные аппараты со снимков. Радиотелескопы ведут наблюдения на радиочастотах, свободны от использования спутниковыми системами вроде GPS, которые в противном случае были бы "ослепляюще яркими" для астрономического оборудования.

В настоящий момент на околоземной орбите находятся 5162 объекта, из которых функционируют около две тысячи. В рамках проекта Starlink планируется запуск 12 тысяч спутников. По мнению Даффи, это может быть концом для наземных радио- и микроволновых телескопов. Спутники намного хуже зашумляют астрономические данные, чем земные источники радиоволн. Люди больше не смогут наблюдать с Земли реликтовое излучение или сигналы от формирующихся звезд. Хотя общечеловеческая выгода от высокоскоростного глобального интернета, в целом, перевесит потери астрономов, признает ученый.

Ситуацию осложняет то, что попытка сотрудничества между обсерваториями США и SpaceX, предпринятая несколькими годами ранее, оказалась безрезультатной. Аэрокосмическая компания не снабдила астрономов детальными планами по развитию проекта Starlink. Одной из причин этого может быть в том, что запущенные спутники являются тестовыми. Однако на 2019 год запланировано еще несколько запусков.

Еще одной проблемой является то, что большая часть спутников будет размещена в области с высокой концентрацией космического мусора. Если планы SpaceX будут реализованы в полной мере, то в течение нескольких лет число объектов здесь повысится на 40 процентов. По словам космического археолога Элис Горман (Alice Gorman) из Университета Флиндерс (Австралия), рост очень резкий, поскольку текущая масса мусора накапливалась в течение 60 лет.

Хотя в SpaceX предусмотрели быстрый вывод спутников из эксплуатации в течение года, в случае преждевременной поломки аппараты сгорят в атмосфере лишь через пять лет. Этого времени достаточно для значительного количества столкновений. Это, в свою очередь, может вызвать цепную реакцию и неукротимый рост мусора, что известно как синдром Кесслера, считают ученые.

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Страны
Австpалия
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
GPS
ИТ
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ОБСЕ
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