Командующий ЦВО положительно оценил мобильность войск Поволжья перед учениями "Центр-2019"

Маневры пройдут в сентябре текущего года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин проверил готовность соединений и частей 2-й армии, дислоцированных в Поволжье, к переброске на большие расстояния в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Центр-2019". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

Учения "Центр-2019", которые запланированы на сентябрь этого года, впервые пройдут не только на территории России, но и на полигонах других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"В целом соединения и части 2-й армии подтвердили готовность к своевременным выдвижению и переброске подразделений со штатной техникой в любой назначенный район выполнения учебно-боевых задач", - приводит пресс-служба цитату Александра Лапина.

В округе уточнили, что командующий войсками ЦВО проверил мобильные полевые пункты управления армии, мотострелковых бригад, дислоцированных в Самарской и Оренбургской областях, их защищенность, организацию управления подразделениями посредством защищенных каналов связи.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в сентябре на полигоне Донгуз планируется провести учения "Центр-2019", направленные на отработку задач по обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе. На маневры приглашены воинские контингенты стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эти учения станут главной проверкой боеготовности российской армии в 2019 году.