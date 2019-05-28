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28.05.2019
Военное обозрение

Китай списывает военные корабли партиями

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Группа Военно-Морского флота НОАК, приписанная к Гонконгу, в один день распрощалась с "партией" из пяти кораблей. Об этом сообщает военное ведомство КНР.

Источник изображения: http://eng.mod.gov.cn/

Офицеры и матросы, проходящие службу в указанном соединении, 23 мая выстроились на восточной пристани для участия в церемонии. Данные торжества приурочены к выводу из эксплуатации пяти кораблей, включая десантные корабли №7593, №7594 и №7595, а также транспортные суда Nanjiao 85 и Nanjiao 86. Все перечисленные единицы вошли в Гонконг в составе первой партии кораблей, направленной после восстановления суверенитета Китая в 1997 году.

Со времени начала своей службы пять кораблей стали свидетелями усилий и тяжелой работы всех военнослужащих, дислоцированных в Гонконге, и достойны всей славы и почестей […] как самые верные боевые товарищи.

- отмечается в официальном сообщении.

Как заявляется, три списанных десантных корабля относятся к типу 074 среднего класса с полным водоизмещением 656 тонн, который был разработан НОАК в 1990-х годах для замены небольших десантных судов, обладавших низкой скоростью и плохими мореходными качествами.

За несколько дней до этого Китай распрощался с партией ракетных эсминцев 1-го поколения (тип 051 - копия советского проекта 41): Kaifeng (№ 109), Dalian (№ 110), Zunyi (№ 134) и Guilin (№ 164), которые пребывали в составе ВМФ более 30 лет.

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Страны
Китай
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1 комментарий
№1
28.05.2019 15:28
Флот РФ тоже списывает корабли партиями,но в отличии от Китая своевременной замены старья новыми кораблями отечественный флот не видит...
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