Боевой модуль для БТ-3Ф создали с использованием новейших технологий

На минувшей неделе в подмосковной Балашихе проводился "День передовых технологий правоохранительных органов". Организаторами форума выступили Федеральная служба войск национальной гвардии и Министерство внутренних дел России.

На выставке, проводившейся уже в третий раз, была представлена продукция различных производителей, всего более 1000 образцов. Это различная мото- и автотехника, в том числе бронированная, инженерные машины, стрелковое оружие, медицинское оборудование и беспилотные летательные аппараты различных типов.

Среди экспонатов особо выделялся гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф. Это средство доставки военнослужащих весит почти 19 тонн. В нем, кроме экипажа из 2 человек, могут уместиться еще 15 десантников. Как сообщают создатели машины, она имеет улучшенные показатели обитаемости: эргономичные кресла, систему кондиционирования и отопления, специальную аппаратуру видеонаблюдения.

500-сильный дизельный двигатель УТД-29 способен разгонять БТР по шоссе до 70 км/ч. Скорость при преодолении водных преград достигает 10 км/ч. Запас хода - 600 км.

В качестве основного вооружения применен 12,7-мм пулемет "Корд", смонтированный в дистанционно управляемом боевом модуле 5ЭЦ16У. Он оборудован лазерным дальномером, тепловизионным каналом, гироскопической системой стабилизации, а также встроенной системой диагностики. Боекомплект включает 250 патронов в ленте и 750 - в боеукладке. Кроме того, имеются 2 курсовых пулемета ПКТМ с общим запасом в 4000 патронов.

В настоящее время на вооружении Росгвардии состоят БТР-80 и БТР-82, поэтому, по мнению военных экспертов, гусеничные БТ-3Ф могли бы удачно дополнить парк имеющейся колесной техники, значительно увеличив возможности частей и подразделений по выполнению возложенных на них задач.

Алексей Брусилов