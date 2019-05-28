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28.05.2019
Российская газета

Боевой модуль для БТ-3Ф создали с использованием новейших технологий

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Опытный образец гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017". Кубинка, август 2017 года
Опытный образец гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017". Кубинка, август 2017 года.
Источник изображения: Юрий Пашолок / yuripasholok.livejournal.com

На минувшей неделе в подмосковной Балашихе проводился "День передовых технологий правоохранительных органов". Организаторами форума выступили Федеральная служба войск национальной гвардии и Министерство внутренних дел России.

На выставке, проводившейся уже в третий раз, была представлена продукция различных производителей, всего более 1000 образцов. Это различная мото- и автотехника, в том числе бронированная, инженерные машины, стрелковое оружие, медицинское оборудование и беспилотные летательные аппараты различных типов.

Среди экспонатов особо выделялся гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф. Это средство доставки военнослужащих весит почти 19 тонн. В нем, кроме экипажа из 2 человек, могут уместиться еще 15 десантников. Как сообщают создатели машины, она имеет улучшенные показатели обитаемости: эргономичные кресла, систему кондиционирования и отопления, специальную аппаратуру видеонаблюдения.

500-сильный дизельный двигатель УТД-29 способен разгонять БТР по шоссе до 70 км/ч. Скорость при преодолении водных преград достигает 10 км/ч. Запас хода - 600 км.

В качестве основного вооружения применен 12,7-мм пулемет "Корд", смонтированный в дистанционно управляемом боевом модуле 5ЭЦ16У. Он оборудован лазерным дальномером, тепловизионным каналом, гироскопической системой стабилизации, а также встроенной системой диагностики. Боекомплект включает 250 патронов в ленте и 750 - в боеукладке. Кроме того, имеются 2 курсовых пулемета ПКТМ с общим запасом в 4000 патронов.

В настоящее время на вооружении Росгвардии состоят БТР-80 и БТР-82, поэтому, по мнению военных экспертов, гусеничные БТ-3Ф могли бы удачно дополнить парк имеющейся колесной техники, значительно увеличив возможности частей и подразделений по выполнению возложенных на них задач.


Алексей Брусилов

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Страны
Россия
Продукция
БТ-3Ф
БТР-80
БТР-82
Корд
ПКТМ
УТД-29
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Росгвардия
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6 комментариев
№1
28.05.2019 08:26
Фигня какая-то, там БМ от БМП-3М должен стоять, либо Байкал с 57 мм пушкой.
0
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№2
28.05.2019 08:54
Цитата, штурм сообщ. №1
это собственно говоря БТР.... А не БМП. И что ещё интересно, на днях видел заказ для Индонезии, там экраны стояли((( а на наших бмп-3 их нет((((
0
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№3
28.05.2019 15:52
Цитата, q
Среди экспонатов особо выделялся гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф. Это средство доставки военнослужащих весит почти 19 тонн. В нем, кроме экипажа из 2 человек, могут уместиться еще 15 десантников.
Что употребляли авторы сего папелаца при создании? Такое ощущение что конструктора работают наот***сь.
В бмп-3 которое они испоганили свои руками вмещало 10 человек десанта. Они выкинули БМ нарастили борта картонного гроба (мечта гранатометчика) и заявили 15 мест. На коленках сидеть будут друг у друга?!!! В бмп-3 изначально заброневой объем неудовлетворительный для современных бойцов. Потом что а) народ стал немного больше ростом б) современное обмундирование бойцов намного выше.
Вопросы увеличения/уменьшения объема решаются увеличением/уменьшением катков. А не дебильным наращиванием крыши. Тем более опыт есть и на мтлб и даже на этой платформе бмд-4м на каток короче бмп-3 и этого папелаца.
+1
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№4
28.05.2019 17:29
Цитата, Grey_wolf сообщ. №3
Такое ощущение что конструктора работают наот***сь.
А индонезийцам нравится. Они за него кошельком голосуют!
0
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№5
28.05.2019 17:58
Цитата, beka1 сообщ. №4
А индонезийцам нравится. Они за него кошельком голосуют!
В отличии от родных ВС:)
Может азиатам сей девайс и заходит от безвыходности положения.
0
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№6
28.05.2019 22:29
Цитата, Grey_wolf сообщ. №3
Тем более опыт есть и на мтлб и даже на этой платформе бмд-4м на каток короче бмп-3 и этого папелаца
как раз опыт показывает что БТР получается, как вы сказали, мечтой гранатометчика. Достойно посмотреть на производную от бмд4  бтр-д ракушка.
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