Боевой модуль для БТ-3Ф создали с использованием новейших технологий
На минувшей неделе в подмосковной Балашихе проводился "День передовых технологий правоохранительных органов". Организаторами форума выступили Федеральная служба войск национальной гвардии и Министерство внутренних дел России.
На выставке, проводившейся уже в третий раз, была представлена продукция различных производителей, всего более 1000 образцов. Это различная мото- и автотехника, в том числе бронированная, инженерные машины, стрелковое оружие, медицинское оборудование и беспилотные летательные аппараты различных типов.
Среди экспонатов особо выделялся гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф. Это средство доставки военнослужащих весит почти 19 тонн. В нем, кроме экипажа из 2 человек, могут уместиться еще 15 десантников. Как сообщают создатели машины, она имеет улучшенные показатели обитаемости: эргономичные кресла, систему кондиционирования и отопления, специальную аппаратуру видеонаблюдения.
500-сильный дизельный двигатель УТД-29 способен разгонять БТР по шоссе до 70 км/ч. Скорость при преодолении водных преград достигает 10 км/ч. Запас хода - 600 км.
В качестве основного вооружения применен 12,7-мм пулемет "Корд", смонтированный в дистанционно управляемом боевом модуле 5ЭЦ16У. Он оборудован лазерным дальномером, тепловизионным каналом, гироскопической системой стабилизации, а также встроенной системой диагностики. Боекомплект включает 250 патронов в ленте и 750 - в боеукладке. Кроме того, имеются 2 курсовых пулемета ПКТМ с общим запасом в 4000 патронов.
В настоящее время на вооружении Росгвардии состоят БТР-80 и БТР-82, поэтому, по мнению военных экспертов, гусеничные БТ-3Ф могли бы удачно дополнить парк имеющейся колесной техники, значительно увеличив возможности частей и подразделений по выполнению возложенных на них задач.
Алексей Брусилов
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Среди экспонатов особо выделялся гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф. Это средство доставки военнослужащих весит почти 19 тонн. В нем, кроме экипажа из 2 человек, могут уместиться еще 15 десантников.Что употребляли авторы сего папелаца при создании? Такое ощущение что конструктора работают наот***сь.
В бмп-3 которое они испоганили свои руками вмещало 10 человек десанта. Они выкинули БМ нарастили борта картонного гроба (мечта гранатометчика) и заявили 15 мест. На коленках сидеть будут друг у друга?!!! В бмп-3 изначально заброневой объем неудовлетворительный для современных бойцов. Потом что а) народ стал немного больше ростом б) современное обмундирование бойцов намного выше.
Вопросы увеличения/уменьшения объема решаются увеличением/уменьшением катков. А не дебильным наращиванием крыши. Тем более опыт есть и на мтлб и даже на этой платформе бмд-4м на каток короче бмп-3 и этого папелаца.
Такое ощущение что конструктора работают наот***сь.А индонезийцам нравится. Они за него кошельком голосуют!
А индонезийцам нравится. Они за него кошельком голосуют!В отличии от родных ВС:)
Может азиатам сей девайс и заходит от безвыходности положения.
Тем более опыт есть и на мтлб и даже на этой платформе бмд-4м на каток короче бмп-3 и этого папелацакак раз опыт показывает что БТР получается, как вы сказали, мечтой гранатометчика. Достойно посмотреть на производную от бмд4 бтр-д ракушка.