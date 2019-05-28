Заявлено о готовности передать Индии технологии МиГ-35

В индийском издании Financial Express выходит статья автора Хумы Сиддикви, где конкретизируется информация о предложении со стороны России о приобретении истребителей МиГ-35. В материале представлено интервью гендиректора корпорации РСК "МиГ" Ильи Тарасенко.

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Отмечено, что российская компания участвует в тендере на поставку самолётов для нужд ВВС Индии через Рособоронэкспорт. Особо подчёркивается, что МиГ гарантирует Нью-Дели полное соответствие возможного контракта программе "Сделай в Индии", которую продвигает индийское правительство.

Из интервью:

Российский авиационный комплекс, которым является МиГ-35, позволяет использовать весь спектр авиационного оружия, как уже существующего, так и будущего, российского или иностранного происхождения, в том числе предназначенного для тяжёлых истребителей.

Тарасенко отмечает, что МиГ уже около полувека представлен на индийском рынке вооружений.

На данный момент с индийской стороной обсуждаются возможные варианты взаимодействия по программе "Сделай в Индии" в отношении МиГ-35.

Если контракт будет готов к подписанию, конечно, с согласия наших индийских партнёров, мы сможет раскрыть дополнительную информацию о параметрах нашего предложения.

Хума Сиддикви спрашивает Илью Тарасенко о готовности компании передать Индии ключевые технологии по созданию лёгких истребителей МиГ-35.

Ответ Тарасенко:

Конечно, мы к этому готовы. Мы полностью понимаем стремление Индии стать одним из первых импортеров оборонной продукции, отказавшимся от заказа на покупку не только стандартных систем, которые уже находятся в серийном производстве, но и современных систем, разработанных в соответствии с индивидуальными требованиями Индии.

Гендиректором РСК "МиГ" добавляется:

Наше первое по лицензии производство было налажено здесь, в Индии, еще в 1960-х годах, когда в Индии началось производство истребителя МиГ-21. С тех пор в Индии было создано множество линий оборонной продукции советского и российского дизайна. Фактически Россия предложила вариант к программе "Сделай в Индии" почти полвека назад, задолго до того, как она стала устоявшейся тенденцией.

Тарасенко отметил, что возглавляемая им компания готова передавать предприятиям-партнёрам технологии и соответствующую документацию.