Полное поражение: НАТО не выстоит в схватке с Россией без США

Американские СМИ оценили шансы НАТО победить Россию без помощи США

Если США решат покинуть НАТО, у альянса не будет шансов противостоять России в случае военного конфликта, считают СМИ. Там пришли к выводу, что причиной поражения военного блока станет его неспособность собрать вооруженные силы, которые могли бы оказать достойное сопротивление российской армии.

Издание The National Interest оценило шансы НАТО противостоять России в случае, если США решат покинуть альянс. Автор опубликованной статьи обратил внимание на сценарий, который рассмотрел Международный институт стратегических исследований. Согласно ему, НАТО пришлось бы противостоять России без поддержки со стороны Соединенных Штатов. В рамках исследования специалисты попробовали проанализировать последствия боевых действий между этими сторонами.

Один из возможных сценариев предполагает, что через два года Россия попытается создать коридор, соединяющий страну с Калининградским анклавом. В таком случае страны-члены НАТО будут вынуждены подготовить военный ответ российской армии, но едва ли смогут рассчитывать на успех в этом деле.

По мнению авторов статьи, такая операция военного блока будет носить название "Восточный щит / Восточный шторм".

В издании предположили, что в этом случае альянс столкнется с серьезными проблемами: он просто не сможет собрать силы для оказания достойного сопротивления.

На данный момент у блока есть так называемые Силы реагирования. Их численность равна примерно одной стандартной дивизии.

Но для оказания сопротивления российским подразделениям, оснащенным танками, НАТО должна будет выставить механизированные бригады с большим количеством бронетехники. В таком случае на успех можно будет рассчитывать только в том случае, если соотношение сил будет 2:1 в пользу Брюсселя. Чтобы достичь таких показателей, потребуются минимум четыре корпуса, прикрываемых с неба авиацией, поскольку у Москвы есть и самолеты, и сильные ракетные войска.

Непросто придется и ВМС военного блока, так как они должны будут действовать в ограниченном пространстве Балтийского, Черного и Средиземного морей. Россия при этом будет представлена там кораблями с крылатыми ракетами.

Журналисты также напомнили, что большая часть НАТО просто не обладает достаточным количеством боеприпасов. Эксперты полагают, что для полного оснащения альянса необходимым оборудованием ему потребуется $357 млрд.

В результате, если США покинут альянс, он потерпит тотальное поражение в войне с Россией в первые же дни, резюмировали аналитики.

Месяцем ранее израильский военный эксперт Яков Кедми также оценил перспективы альянса в полноценном военном конфликте с Россией. Его исследование основано на том, что конфронтация между Россией и Западом усиливается день ото дня. Он обратил внимание, что стороны постоянно предъявляют друг другу претензии и не ведут полноценный диалог. По этой причине, по его мнению, велика вероятность начала военного конфликта, причем он может вспыхнуть от малейшей искры.

Эксперт уверен: если начнется война, у НАТО не будет ни малейшего шанса оказать сопротивление Москве, приводит его слова интернет-издание "Наша газета".

Он высказал мнение, что боевые действия с большой долей вероятности будут вестись силами стратегического назначения, которых у НАТО нет.

По его мнению, военные возможности альянса будут уничтожены в первые же часы противостояния.

"В случае войны НАТО не имеет никакого значения, потому что у него нет стратегических сил, а война будет вестись ими. А то, что у НАТО есть, просто сотрут с лица земли еще в первый час", - заявил Кедми.

В конце февраля свое мнение об итогах возможной войны России и НАТО высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в статье для "Военно-промышленного курьера".

Согласно приведенной им информации, российские ВВС по численности и оснащенности техникой способны успешно противостоять войскам альянса, но только в условиях локального конфликта на территории третьей страны.

По мнению Сивкова, в таком случае военный блок способен организовать группировку войск численностью до 2,5 тыс. самолетов, до полутора тысяч вертолетов и 600 беспилотников. Кроме того, альянс сможет применить до двух тысяч крылатых ракет.

Он предположил, что эти силы могут быть задействованы в воздушной кампании, которая продлится от двух-трех недель до двух и более месяцев с проведением нескольких воздушных наступательных операций (ВНО). Учитывая предыдущие конфликты с участием войск альянса, Сивков констатировал, что типовая натовская ВНО продлится от трех до пяти дней и будет включать до девяти массированных авиационно-ракетных ударов.

Ключевым фактором успешного отражения подобной ВНО Сивков назвал боевую устойчивость всевысотного радиолокационного поля. Он считает, что у российских ВВС достаточно тяжелых истребителей, штурмовиков, самолетов стратегической авиации и боевых вертолетов, которые могут участвовать в локальном конфликте с США и их союзниками.

В то же время Сивков признал, что у России нет достаточного количества легких истребителей, самолетов дальней и разведывательной авиации, дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также транспортных вертолетов.

В случае глобальной затяжной войны российская сторона, по мнению эксперта, не сможет долгое время оказывать сопротивление войскам альянса из-за их многократного преимущества в количестве самолетов, вертолетов и другой воздушной техники.

Но в таком случае, как полагает доктор военных наук, помощь России окажет большой арсенал ядерного оружия.

При угрозе разгрома российских ВС и утраты суверенитета и территориальной целостности Москва может перейти к применению ядерного оружия, как тактического, так и стратегического, чтобы остановить агрессию, заключил Сивков.

Лидия Мисник