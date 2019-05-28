Норвежцы похвастались кавитирующими пулями

Пуля калибра 7,62 мм сумела пробить 4 м "плоти". Компания DSG Technology установила неофициальный рекорд пробития баллистического геля перед попаданием пули в цель.

Пули способны пролететь несколько километров в воздухе, но в воде не могут преодолеть и нескольких метров. В апреле 2017 года норвежская компания DSG Technology презентовала пули с кавитационным эффектом, способные значительно эффективнее поражать цели в воде.

Тестирование пули CAV-X

Чтобы ещё раз доказать эффективность пуль CAV-X, в DSG Technology сняли видео их проникновения в баллистический гель – субстанцию, использующуюся для имитации плоти. На видео показан выстрел "стандартным" боеприпасом калибра 7,62?51 мм – его пуля прошла всего полметра в баллистическом геле. Затем последовал выстрел пулей CAV-X. Норвежская кавитирующая пуля прошла 4 м баллистического геля, не изменив своей траектории и поразив установленную в конце дистанции мишень – арбуз.

Пули CAV-X сделаны из вольфрама и покрыты латунной оболочкой, что позволяет использовать их со штатным оружием. По словам разработчиков, особая форма пули позволяет ей не рикошетить от поверхности воды даже при малых углах попадания, а также создаёт вокруг неё воздушный пузырь, позволяющий двигаться под водой с минимальными потерями в скорости и не изменяя траектории. Так, заявленная эффективная дальность для пули патрона калибра 12,7 мм составляет 2200 м в воздухе и 60 м под водой. Пули патронов CAV-X калибров 7,62 и 5,56 мм эффективны под водой на дистанциях 22 и 14 м соответственно.