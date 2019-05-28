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28.05.2019
ТАСС

Новейший штурмовик Су-25СМ3 "Суперграч" пополнил авиапарк полка на Ставрополье

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Штурмовик Су-25СМ3 во время лётно-тактических учений в Краснодарском крае
Штурмовик Су-25СМ3 во время лётно-тактических учений в Краснодарском крае.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Сейчас специалисты проверяют готовность всех агрегатов и механизмов самолета к эксплуатации в различных режимах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Штурмовая авиация 4-й армии ВВС и ПВО пополнилась новейшим Су-25СМ3, перелетевшим с завода-изготовителя на военный аэродром в Ставропольском крае. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

"Штурмовик Су-25СМ3 прибыл в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Ставропольском крае, преодолев более 800 км", - говорится в сообщении.

Сейчас представители инженерно-технических служб полка проверяют готовность всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3 к эксплуатации в различных режимах.

В пресс-службе уточнили, что в начале мая авиационная часть 4-й армии ВВС и ПВО получила три Су-25СМ3, таким образом в Ставрополье завершилось формирование эскадрильи новых штурмовиков.

Су-25СМ3

Штурмовик Су-25СМ3 является модернизированной версией Су-25 - бронированного дозвукового штурмовика, предназначенного для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Модификация Су-25СМ3 получила систему спутниковой навигации ГЛОНАСС с возможностью программирования конечной точки с точностью до 10 м прицельно-навигационного комплекса СВП-24-25 (вариант СВП-24 "Гефест"), что позволяет повысить точность неуправляемых авиационных средств поражения до уровня управляемого оружия. Самолет способен уничтожать малоразмерные наземные объекты и воздушные цели в любое время суток. Боевая эффективность машины улучшилась в три раза по сравнению с другими модификациями.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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