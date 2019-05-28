На сайте Минобороны России открыта аккредитация для СМИ на МВТФ "Армия-2019"

Военнослужащие на фоне самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" на форуме "Армия-2018" в Кубинке.

ЦАМТО, 27 мая. Юбилейный, V Международный военно-технический форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня 2019 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Продолжительность форума, как и в прошлом году, составит 6 дней:

25 июня 2019 г. – открытие форума, официальная часть, работа первых лиц государства, руководителей органов государственной власти, делегаций иностранных государств;

с 26 по 27 июня 2019 г. – дни работы форума для специалистов;

с 28 по 30 июня 2019 г. – это пятница, суббота и воскресенье – дни работы форума для массового посещения.

Выставочная экспозиция форума будет выстроена по тематическим разделам на площади свыше 230 тыс. кв. м и в этом году предусматривает ряд особенностей.

Вдвое увеличена экспозиция новейших и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники на открытой площадке Конгрессно-выставочного центра "Патриот": ПУ ЗРС С-350 "Витязь"; БМ с 57-мм зенитной пушкой "Деривация"; ЗРПК "Панцирь-СМ" на базе "Торнадо"; САУ 2С42 "Лотос"; 82-мм самоходный миномет 2С41 "Дрок"; Машина РХБЗ РХМ-8; автомобиль "Патруль" с легким минным тралом; многофункциональный РТК МРТК-РТ (макет); многофункциональный РТК ИМР-ШР (макет); транспортно-десантный вертолет Ми-38Т; БЛА "Охотник"; БЛА "Корсар"; танк Т-14 на платформе "Армата"; БМП Т-15 на платформе "Армата"; БМП Б-11 на платформе "Курганец-25"; БМП К-17 на платформе "Бумеранг"; БМПТ; 152-мм артиллерийский комплекс "2С35 "Коалиция-СВ".

Впервые будут экспонироваться 12 образцов.

В музейном комплексе Парка "Патриот" широкой общественности будет представлена выставка трофейного оружия, захваченного у международных террористический организаций в Сирийской Арабской Республике, а также выставка, посвященная победе Красной Армии над милитаристской Японией во Второй мировой войне; расширена и обновлена экспозиция авиационного кластера Форума на аэродроме Кубинка, где кроме новейших образцов авиационного вооружения и техники будет представлена специализированная тематическая экспозиция о миротворческой деятельности российской военной группировки в Сирийской Арабской Республике.

На сегодняшний день свои национальные экспозиции планируют представить 10 государств (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Таиланд, Турция, ЮАР).

В рамках демонстрационной программы форума на полигоне Алабино предусматриваются показы в действии современных образцов вооружения, военной и специальной техники Минобороны России, а также российских и зарубежных предприятий-производителей продукции военного и двойного назначения. В более широком формате будет представлена летная программа форума на аэродроме Кубинка с участием авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил России.

В многофункциональном огневом центре Парка "Патриот" пройдет демонстрация возможностей современного и перспективного стрелкового оружия.

В рамках научно-деловой программы планируется обсуждение важнейших вопросов мировой политики и межгосударственного взаимодействия в области глобальной безопасности, решения проблем в сферах обороны и развития международного военно-технического сотрудничества. На сегодняшний день в проект программы форума включено 161 научно-деловое мероприятие.

Модераторами мероприятий научно-деловой программы приглашены известные общественные деятели, ведущие ученые, эксперты и генеральные конструкторы. В целях развития международного сотрудничества приглашены к участию в форуме делегации, предприятия и компании иностранных государств.

На Форум приглашаются российские средства массовой информации, имеющие лицензию Роскомнадзора России, и иностранные журналисты, имеющие аккредитацию Министерства иностранных дел России, а также представители пресс-служб российских и зарубежных органов государственной власти. Аккредитация продлится до 12:00 21 июня 2019 года, сообщает Департамент информации и средств массовых коммуникаций Минобороны РФ.