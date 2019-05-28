Специалисты ВКС приняли управление спутником "Глонасс-М"

В командном пункте управления глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС) в главном испытательном космическом центре имени Г.С.Титова в городе Краснознаменск Московской области.

ЦАМТО, 27 мая. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС приняли управление космическим аппаратом "Глонасс-М", запущенным 27 мая с космодрома Плесецк.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"С космическим аппаратом "Глонасс-М" установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально", – сказали в ведомстве.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М" стартовала с космодрома Плесецк 27 мая в 09:23 мск. В расчетное время разгонный блок "Фрегат" вывел спутник на целевую орбиту.

Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году.

Сейчас в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один – в орбитальном резерве, при этом около 15 спутников работают за пределами срока службы, передает "РИА Новости".