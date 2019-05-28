Войти
28.05.2019
ЦАМТО

Специалисты ВКС приняли управление спутником "Глонасс-М"

840
0
0
ГЛОНАСС
В командном пункте управления глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС) в главном испытательном космическом центре имени Г.С.Титова в городе Краснознаменск Московской области.
Источник изображения: Сергей Пятаков / РИА Новости

ЦАМТО, 27 мая. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС приняли управление космическим аппаратом "Глонасс-М", запущенным 27 мая с космодрома Плесецк.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"С космическим аппаратом "Глонасс-М" установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально", – сказали в ведомстве.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М" стартовала с космодрома Плесецк 27 мая в 09:23 мск. В расчетное время разгонный блок "Фрегат" вывел спутник на целевую орбиту.

Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году.

Сейчас в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один – в орбитальном резерве, при этом около 15 спутников работают за пределами срока службы, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Фрегат РБ
Компании
ГИКЦ им. Титова
Минoбороны РФ
Проекты
ГЛОНАСС
Плесецк
Союз-2 РН
Похожие новости
28.05.2019
"Никаких проблем": молния ударила в ракету "Союз"
19.06.2018
Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Плесецка со спутником "Глонасс-М"
18.06.2018
Спутник "Глонасс-М" вывели на целевую орбиту
04.12.2017
Запущенный с Плесецка спутник Минобороны принят на управление
25.09.2017
Спутник "Глонасс-М" успешно выведен на расчетную орбиту
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.05 22:29
  • 6
Боевой модуль для БТ-3Ф создали с использованием новейших технологий
  • 28.05 21:59
  • 9
Российский электромобиль от Zetta будет стоить 450 000 рублей. Как тебе такое?
  • 28.05 21:43
  • 1
"Никаких проблем": молния ударила в ракету "Союз"
  • 28.05 21:41
  • 54
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 28.05 21:29
  • 4
The National Interest (США): что случится, если Америка выйдет из НАТО? Россия победит
  • 28.05 20:19
  • 2
Советским "Оводам" доверят наведение "Цирконов"
  • 28.05 19:12
  • 2
Норвежцы похвастались кавитирующими пулями
  • 28.05 16:57
  • 14
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 28.05 16:15
  • 7
Строительство завода экспериментальной авиации в Татарстане
  • 28.05 15:28
  • 1
Китай списывает военные корабли партиями
  • 28.05 15:26
  • 140
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 28.05 15:25
  • 1
Региональные СМИ разобрались, зачем ядерному центру закупка десятков икон
  • 28.05 15:17
  • 1
Есть возможность спасти ДРСМД, если Россия "разоружится" - глава НАТО
  • 28.05 15:00
  • 11
Лазерное оружие
  • 28.05 14:58
  • 18
Экраноплан высокого разрешения