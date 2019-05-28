Войти
28.05.2019
Военное обозрение

Согласно ВЦИОМ, треть россиян хотят вернуть стране статус сверхдержавы

868
1
0

ВЦИОМ опубликовал данные опроса, посвященного положению Российской Федерации на мировой арене. Согласно его данным, в России преобладают оптимисты.

Источник изображения: topwar.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты нового опроса. Социологи поинтересовались у россиян, как они оценивают положение России на мировой арене.

Согласно опубликованном на сайте Центра данным, положительно нынешнюю ситуацию расценивают примерно три четверти граждан Российской Федерации (72%). Доля скептически настроенных россиян составляет 19%, при этом среди сторонников партий, не представленных в Думе, а также граждан, чье материальное положение оценивается как плохое или очень плохое, количество скептиков возрастает до 31% и 26% соответственно.

Среди прочего, почти половина (45%) жителей России хочет, чтобы страна оказалась в топе 10-15 наиболее преуспевающих мировых стран, а треть – 34% - мечтает о том, что Российская Федерация вернёт себе статус сверхдержавы.

Во время опроса 2014 года, посвященного этой теме, приоритетом для достижения вышеозначенных целей россиянине ставили развитие экономики – 52% респондентов - и сильную армию - ещё 42%. Однако опубликованные данные нового опроса показывают, что сегодня на первое место вышел показатель высокого благосостояния граждан – он поднялся с 25% в 2014 году до 43%. Позиции же важности экономики в целом и сильной армии существенно снизились – об их приоритете заявляют 33% и 19% респондентов соответственно.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
07.08.2017
Российские стрелки вышли в "полуфинал" конкурса "Снайперский рубеж" на Армейских играх
19.08.2016
Серийное производство двигателей для Ил-112В запустят в Омске с 2018 года
23.05.2016
Корвет «Гремящий», строящийся на Северной верфи, полностью укомплектовали главными двигателями
10.11.2014
Прочнее стали
08.11.2013
Помогут фонды
28.12.2009
Cпециалисты ОАО «Концерн «Ижмаш» впервые в ХХI веке вели техническое обслуживание винтовок спортсменов на соревнованиях кубка мира
1 комментарий
№1
28.05.2019 11:53
-
-
Цитата, q
Согласно ВЦИОМ, треть россиян хотят вернуть стране статус сверхдержавы
Сначала надо вернуть настоящих пограничников.

Сегодняшний День Пограничника наводит на невеселые мысли. Чего сегодня праздновать-то? Что граница СССР скандально сократилась?.. Пожелаем пограничникам, чтобы бесконечные празднования не сократили границу до размеров Московской области. А то границы на всех пограничников не хватит...
-
-
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.05 22:29
  • 6
Боевой модуль для БТ-3Ф создали с использованием новейших технологий
  • 28.05 21:59
  • 9
Российский электромобиль от Zetta будет стоить 450 000 рублей. Как тебе такое?
  • 28.05 21:43
  • 1
"Никаких проблем": молния ударила в ракету "Союз"
  • 28.05 21:41
  • 54
Королев против Маска: секретные проекты СССР предлагают оцифровать
  • 28.05 21:29
  • 4
The National Interest (США): что случится, если Америка выйдет из НАТО? Россия победит
  • 28.05 20:19
  • 2
Советским "Оводам" доверят наведение "Цирконов"
  • 28.05 19:12
  • 2
Норвежцы похвастались кавитирующими пулями
  • 28.05 16:57
  • 14
В России за шесть лет "растаяли" восемь АПЛ
  • 28.05 16:15
  • 7
Строительство завода экспериментальной авиации в Татарстане
  • 28.05 15:28
  • 1
Китай списывает военные корабли партиями
  • 28.05 15:26
  • 140
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 28.05 15:25
  • 1
Региональные СМИ разобрались, зачем ядерному центру закупка десятков икон
  • 28.05 15:17
  • 1
Есть возможность спасти ДРСМД, если Россия "разоружится" - глава НАТО
  • 28.05 15:00
  • 11
Лазерное оружие
  • 28.05 14:58
  • 18
Экраноплан высокого разрешения