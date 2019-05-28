Согласно ВЦИОМ, треть россиян хотят вернуть стране статус сверхдержавы

ВЦИОМ опубликовал данные опроса, посвященного положению Российской Федерации на мировой арене. Согласно его данным, в России преобладают оптимисты.

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Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты нового опроса. Социологи поинтересовались у россиян, как они оценивают положение России на мировой арене.

Согласно опубликованном на сайте Центра данным, положительно нынешнюю ситуацию расценивают примерно три четверти граждан Российской Федерации (72%). Доля скептически настроенных россиян составляет 19%, при этом среди сторонников партий, не представленных в Думе, а также граждан, чье материальное положение оценивается как плохое или очень плохое, количество скептиков возрастает до 31% и 26% соответственно.

Среди прочего, почти половина (45%) жителей России хочет, чтобы страна оказалась в топе 10-15 наиболее преуспевающих мировых стран, а треть – 34% - мечтает о том, что Российская Федерация вернёт себе статус сверхдержавы.

Во время опроса 2014 года, посвященного этой теме, приоритетом для достижения вышеозначенных целей россиянине ставили развитие экономики – 52% респондентов - и сильную армию - ещё 42%. Однако опубликованные данные нового опроса показывают, что сегодня на первое место вышел показатель высокого благосостояния граждан – он поднялся с 25% в 2014 году до 43%. Позиции же важности экономики в целом и сильной армии существенно снизились – об их приоритете заявляют 33% и 19% респондентов соответственно.