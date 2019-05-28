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28.05.2019
Российская газета

Броня не спасла: силы Хафтара потеряли броневик Mbombe в первом бою

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Источник изображения: rg.ru

На минувшей неделе сообщалось о доставке войскам Ливийской национальной армия фельдмаршала Хафтара новейших бронеавтомобилей Mbombe 6x6.

В первых же боях в районе Триполи одна из машин была потеряна. Она стала трофеем сил так называемого Правительства национального согласия.

В Сети появились фотографии захваченной машины. Судя по всему, в ее левый борт попал мощный противотанковый боеприпас, который нанес достаточно серьезные повреждения. Из-за этого экипаж был вынужден спешно ретироваться.

Бойцы ПНС подогнали самоходную артиллерийскую установку Palmaria, взяли бронеавтомобиль на буксир и эвакуировали в тыл.

Mbombe 6х6 изготавливают в Иордании по южноафриканской лицензии, они имеют повышенную по сравнению с обычными бронетранспортерами защиту, в том числе от мин и фугасов. Однако, несмотря на предпринятые меры, сделать так, чтобы техника этого класса была неуязвима для противотанковых управляемых ракет или артиллерийских снарядов, практически невозможно.

Военные эксперты предполагают, что государства, поддерживающие враждующие стороны ливийского конфликта, не ограничатся поставками легкой колесной бронетехники. Скорее всего, в ближайшее время станет известно о поставках в эту "горячую точку" основных боевых танков и гусеничных боевых машин пехоты.



Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
Ливия
Компании
Paramount Group
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