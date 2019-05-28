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28.05.2019
Lenta.ru

"Адмиралу Кузнецову" начали сооружать замену утонувшему ПД-50

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Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Доковый ремонт ТАВКР (тяжелый авианесущий крейсер) "Адмирал Кузнецов" продолжится в 2020 году на сооружении, представляющем собой объединение двух сухих доков 35-го судоремонтного завода, для чего в настоящее время готовится соответствующая техническая документация. Об этом сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на центр судоремонта "Звездочка".

Издание пишет, что подготовительные работы стартовали в начале 2019 года, однако тогда информацию не разглашали.

По словам информированного источника, готовящееся "сооружение позволит проводить докование тех же типов надводных кораблей и подводных лодок, что и затонувший плавучий док ПД-50".

Также собеседник отметил, что проект объединения доков появился в начале 2010-х годов, однако не был реализован из-за отсутствия финансирования.

В апреле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ремонт и модернизация "Адмирала Кузнецова" выполнены на четверть, а все работы завершатся до конца 2020 года.

В октябре 2018 года на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался авианосец "Адмирал Кузнецов", утонул плавучий док ПД-50. При этом на доке упали два башенных крана, один из которых проломил палубу авианосца, спровоцировав возникновение отверстия размером четыре на пять метров. ТАВКР после инцидента отбуксировали на 35-й судоремонтный завод.

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Продукция
Адмирал Кузнецов
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Звездочка
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
Авианосец
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