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28.05.2019
Lenta.ru

Советским "Оводам" доверят наведение "Цирконов"

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Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Гиперзвуковые ракеты "Циркон" будут наводиться при помощи данных, получаемых с малых ракетных кораблей (МРК), сообщили "Известиям" несколько источников в Минобороны.

Как отмечает газета, в 2019 году вблизи Камчатки прошли учения, в которых отрабатывалось совместное применение кораблей и береговых комплексов "Бал" и "Бастион" для наведения на цель. В перспективе МРК могут помогать осуществлять наведение на цель "Цирконов".

В настоящее время возможность наводить ракеты комплексов "Бал" и "Бастион" на расположенные в море цели получили, в частности, корабли проекта 1234 "Овод".

"После получения команды на уничтожение командный пункт определит ударные средства. Например, береговые комплексы, которые считаются одними из самых опасных видов вооружения, так как практически со стопроцентной гарантией поражают корабль", — полагает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

В мае издание сообщало, что МРК станут "всевидящим оком", позволяющим обнаруживать летательные аппараты вероятного противника.

В апреле "Известия" написали, что МРК проекта 12341 "Овод", изначально принятые на вооружение еще в 1979-1992 годах, после модернизации вернутся в строй.

В январе газета сообщала, что МРК проектов 22800 "Каракурт" и 21631 "Буян-М" получат облегченную версию гиперзвуковой ракеты "Циркон".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Бал РК
Бастион
Циркон-С 3М22
Проекты
1234 Овод
21631 Буян-М
22800 МРК
Военные учения
ГЗЛА
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2 комментария
№1
28.05.2019 15:26
Ничего они навести не сумеют. Противолодочного вооружения нет,ПВО в зачаточном состоянии. Эти корабли не способны действовать самостоятельно,без прикрытия другими кораблями от подлодок и авиации противника
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№2
28.05.2019 20:19
Цитата, q
Ничего они навести не сумеют.
А мне нравится идея интегрировать системы наведения.невижу ни чего плохого в этом.
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