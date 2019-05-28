Париж признал право Ирака казнить граждан Франции за терроризм

Министерство иностранных дел Франции опубликовало заявлении, в соответствии с которым признает право Ирака казнить французских граждан. Об этом сообщается на официальной странице дипломатического ведомства.

Речь шла о трех членах "Исламского государства" (запрещено в РФ), которые были приговорены судом Ирака к смертной казни.

"Франция принципиально выступает против смертной казни всегда и везде. Однако она уважает суверенитет Ирак, а террористы должны отвечать за свои преступления", - говорится в заявлении.