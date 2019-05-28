Поставка самолетов ДРЛОиУ "ГлобалАй" в ОАЭ начнется в апреле 2020 года

ЦАМТО, 27 мая. Первый из трех самолетов ДРЛОиУ "ГлобалАй" (GlobalEye), разработанный шведской компанией Saab для ОАЭ, должен быть поставлен заказчику в апреле 2020 года.

Об этом сообщил генеральный директор Saab Хакан Буске. Как подтвердил глава отдела радиолокационных решений Saab Ларс Тоссман, второй предназначенный для ОАЭ самолет совершил свой первый полет в январе 2019 года. Таким образом, программа испытаний реализуется в соответствии с графиком.

Первый самолет "ГлобалАй" в настоящее время проходит испытания в Гранаде (Испания), погодные условия которой более схожи с регионом эксплуатации, чем Швеция. Третий самолет находится в стадии производства.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2015 года в ходе выставки Dubai Air Show компания Saab объявила о заключении с ОАЭ контракта на поставку многофункциональных воздушных систем ведения разведки SRSS (Swing Role Surveillance System) "ГлобалАй" на базе новой версии РЛС "Эриай". Стоимость контракта на поставку двух комплектов системы на платформе коммерческих реактивных самолетов "Глобал-6000/6500" компании Bombardier составила около 1,27 млрд. долл.

В феврале 2017 года в ходе IDEX-2017 был заключен контракт стоимостью 865,7 млн. дирхамов (около 233 млн. долл.) на поставку третьего комплекта системы SRSS и необходимых запасных частей.

Выкатка первого самолета состоялась на предприятии Saab в Линчепинге 23 февраля 2018 года. Летные испытания платформы начались 14 марта 2018 года.

"ГлобалАй" является дальнейшим развитием разработанных Saab систем ДРЛОиУ. Самолет оснащен новой надфюзеляжной РЛС "Эриай ER" S-диапазона с активной антенной решеткой с электронным сканированием. Как заявлено, РЛС "Эриай ER" на 70% увеличивает дальность обнаружения малозаметных воздушных целей и позволяет обнаруживать крылатые ракеты в сложной помеховой обстановке.

Кроме того, платформа оборудуется многорежимной РЛС "Сиспрей-7500E" группы Leonardo, убирающейся ОЭ/ИК станцией разведки Star SAFIRE 380-HD, автоматической системой госопознавания, комплектом радиоэлектронной борьбы HES-21. Система наблюдения обеспечит возможность одновременного обнаружения и сопровождения целей в воздухе, на земле и в море.

Saab также создала подразделение в Абу-Даби, которое будет оказывать помощь в обслуживании системы и станет базой для продвижения шведских радиолокационных систем на Ближнем Востоке.