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28.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

Украина заявила о получении от США двух контрбатарейных радаров

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Переданные вооруженным силам Украины еще две контрбатарейные радиолокационные станции AN/TPQ-36 Firefinder из наличия армии США в порядке американской военной помощи. Девички (Киевская область), 20.05.2019
Переданные вооруженным силам Украины еще две контрбатарейные радиолокационные станции AN/TPQ-36 Firefinder из наличия армии США в порядке американской военной помощи. Девички (Киевская область), 20.05.2019.
Источник изображения: министерство обороны Украины

Украина получила от США два контрбатарейных радара, предназначенных для обнаружения и определения координат огневых позиций противника, сообщает кабинет министров страны.

Об этом говорится в сообщении Facebook-представительства кабинета министров Украины.

"Украинская армия получила от США два современных контрбатарейных радара класса AN / TPQ-36", – указано в записи.

Отмечается, что эти станции предназначены для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.

"С 2014 года наши американские партнеры уже передали ВСУ 13 современных контрбатарейных радаров", – также сообщается в посте.

Ранее США отчитались о военной помощи Украине на миллиард долларов.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
США
Украина
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