Украина заявила о получении от США двух контрбатарейных радаров

Переданные вооруженным силам Украины еще две контрбатарейные радиолокационные станции AN/TPQ-36 Firefinder из наличия армии США в порядке американской военной помощи. Девички (Киевская область), 20.05.2019.

Украина получила от США два контрбатарейных радара, предназначенных для обнаружения и определения координат огневых позиций противника, сообщает кабинет министров страны.

Об этом говорится в сообщении Facebook-представительства кабинета министров Украины.

"Украинская армия получила от США два современных контрбатарейных радара класса AN / TPQ-36", – указано в записи.

Отмечается, что эти станции предназначены для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.

"С 2014 года наши американские партнеры уже передали ВСУ 13 современных контрбатарейных радаров", – также сообщается в посте.

Ранее США отчитались о военной помощи Украине на миллиард долларов.

Наталья Ануфриева