Украина заявила о получении от США двух контрбатарейных радаров
Украина получила от США два контрбатарейных радара, предназначенных для обнаружения и определения координат огневых позиций противника, сообщает кабинет министров страны.
Об этом говорится в сообщении Facebook-представительства кабинета министров Украины.
"Украинская армия получила от США два современных контрбатарейных радара класса AN / TPQ-36", – указано в записи.
Отмечается, что эти станции предназначены для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.
"С 2014 года наши американские партнеры уже передали ВСУ 13 современных контрбатарейных радаров", – также сообщается в посте.
Ранее США отчитались о военной помощи Украине на миллиард долларов.
Наталья Ануфриева
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