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28.05.2019
Lenta.ru

Советские "Грады" станут российскими "Торнадо"

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Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Созданные в СССР реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" после модернизации в России станут 9К51М "Торнадо-Г", сообщил РИА Новости заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

"Не так давно принята на вооружение новая система РСЗО "Торнадо-Г". Там процессы автоматизированы максимально. Сегодня на базе научно-технического задела, который получен при создании этой системы, уже реализуется проект по модернизации БМ-21 "Град" до уровня "Торнадо-Г"", — сказал менеджер.

В мае Кочкин заявил, что первая бригада "Торнадо-С" поступила в российскую армию.

Полевая 122-миллиметровая дивизионная РСЗО БМ-21 "Град" способна поражать живую силу, небронированную технику и бронетранспортеры. Комплекс серийно выпускался в 1960-1988 годы.

Пакет направляющих 9К51М "Торнадо-Г" состоит из 40 пусковых труб. Система, разработанная также в калибре 122 миллиметра, совместима с комплексом БМ-21 "Град". Производство "Торнадо-Г" началось в 1990-х годах.

По боевой эффективности 9К51М "Торнадо-Г" превосходит БМ-21 "Град" в 15 раз, в частности, отношение массы топлива к массе корпуса в ракете первой системы, по сравнению со второй, улучшено в 10 раз.

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